Skenes y los Pirates capitalizan los errores de los Blue Jays para ganar

Pittsburgh, Estados Unidos.- Paul Skenes recetó ocho ponches y espació cinco imparables durante seis entradas para mantener a raya al mejor equipo de la Liga Americana y los Pittsburgh Pirates se aprovecharon de una mala defensiva de los Toronto Blue Jays, para apuntarse una victoria de 5-2.

Después de una mala salida anterior, Skenes se vio mejor para limitar a los Blue Jays, líderes de la Liga Americana, a dos carreras en seis entradas. A pesar de ello, el corpulento jugador de 23 años dejó el juego empatado 2-2 y se fue sin decisión mientras su efectividad subía a 2.16.

Evan Sisk (1-1) obtuvo su primera victoria en las Grandes Ligas con un séptimo episodio sin anotaciones. Dennis Santana trabajó el noveno para su octavo salvamento y los Pirates ganaron por segunda vez en nueve juegos.

Henry Davis conectó un doble ante Yariel Rodríguez (2-1) al comienzo de la séptima, y anotó en un lanzamiento descontrolado de Brendon Little para poner a Pittsburgh al frente. Spencer Horwitz, exprimera base de Toronto, tuvo dos hits para los Pirates.

Los Blue Jays le hicieron daño a Skenes con dos carreras en la tercera entrada, una de ellas impulsada por Vladimir Guerrero Jr. y la otra con un sencillo productor de Bo Bichette. Guerrero salió más tarde en la quinta entrada con rigidez en el tendón de la corva izquierda.

Toronto cometió tres errores, incluido uno en el octavo que condujo directamente a una carrera, además del lanzamiento descontrolado de Little durante una noche inusualmente agitada. Las bancas se despejaron brevemente en la séptima cuando Tommy Pham de Pittsburgh se quedó alegando con el receptor de los Azulejos, Tyler Heineman, después de recibir una base por bolas.

Momento clave

George Springer de Toronto abrió la octava entrada con un sencillo, pero el relevista de los Pirates, Kyle Nicolas, obligó a Addison Barger a batear para una doble matanza para poner fin a la amenaza.

Fuente: Tribuna del Yaqui