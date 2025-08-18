Tigres UANL anuncian consecuencias tras actos de violencia en el Estadio Olímpico Universitario

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La jornada 5 del Apertura 2025 demostró que los protocolos implementados por la Liga MX para garantizar la seguridad y un espacio familiar en los eventos que competen a la liga son insuficientes, ya que se presentaron actos violentos en tres diferentes inmuebles y hasta costaron una vida.

Los Tigres UANL lanzaron un comunicado mediante sus redes sociales, en el cual explicaron los lamentables hechos suscitados en el estadio Olímpico Universitario al finalizar su encuentro del sábado, en contra de las Águilas del América. Revelaron que hubo tres detenciones dentro del inmueble, a los cuales se les va a retirar su abonado y serán vetados de manera indefinida del estadio de los Tigres.

También revelaron que hubo un incidente de la misma índole en la explanada exterior del 'Volcán', al cual fueron enviados los paramédicos para darle asistencia a las víctimas, las cuales fueron trasladadas a una clínica de la zona. Sobre esa agresión, aseguraron que, mediante los videos en redes y las cámaras de seguridad, identificaron plenamente a los responsables, los cuales serán vetados, al igual que los detenidos.

Por último, rechazaron de manera enérgica los actos de violencia alrededor del futbol mexicano y aseguraron que seguirán trabajando y evolucionando de manera constante los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los asistentes, así como garantizar el ambiente familiar dentro del estadio.

Además de los hechos en el Olímpico Universitario, durante la previa del encuentro entre el Puebla y el Atlético San Luis, en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc se tuvo un ataque armado, protagonizado por dos grupos de vendedores ambulantes, el cual terminó costando una vida.

El otro lamentable acto tuvo cabida en el Estadio Akron, durante el partido de las Chivas del Guadalajara y los Bravos de Juárez; tras el silbatazo final, ocurrió una riña campal entre aficionados de ambos equipos. En las horas posteriores se supo que uno de los afectados fue el hermano de Ángel Saldívar, el cual resultó con la nariz quebrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui