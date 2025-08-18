Truenan los maderos y los Phillies siguen con su paso arrasador; apalean a los Mariners

Comparta este artículo

Philadelphia, Estados Unidos.- Los bateadores de los Philadelphia Phillies se despacharon 'con la cuchara grande' en su encuentro contra los Seattle Mariners; maltrataron a los lanzadores de los visitantes y aseguraron la victoria con marcador de 12 carreras contra 7. Por segundo día consecutivo, la ofensiva de los 'Filis' lució apabullante, pues acumulan 23 carreras anotadas en sus últimos dos compromisos.

El venezolano Ranger Suárez se quedó con la victoria al haber lanzado por 6.2 entradas, en las cuales permitió cuatro imparables, entre los cuales destacó un cuadrangular y dos carreras limpias, además de recetar 10 ponches, mientras que el lanzador derrotado fue Logan Gilbert, el cual solo pudo lanzar dos entradas completas, en las cuales le conectaron nueve hits, incluidos dos cuadrangulares y seis carreras, todas limpias.

Los maderos de los locales no tardaron mucho en hacer leña; Brandon Marsh y Nick Castellanos dieron la voz de ataque, al ligar hits en el cierre de la segunda entrada. La primera anotación del encuentro cayó a cuenta de Max Kepler y Bryson Stott mandó una más a la registradora con un sencillo. Con dos corredores en circulación, Trea Turner la sacó por el jardín izquierdo y JT Realmuto conectó su octavo cuadrangular del año.

En la sexta entrada, Bryce Harper conectó el tercer cuadrangular del encuentro, poniendo el encuentro con marcador de 7-0; en la apertura de la séptima entrada, los Mariners recortaron la desventaja en el marcador con un cuadrangular de dos carreras por Mitch Garver y uno más con las mismas producidas de Cole Young.

En el cierre de la misma entrada, la ofensiva de los locales no se quedó atrás y fabricó el rally que puso la diferencia decisiva para el encuentro; Trea Turner y Kyle Schwarber ligaron imparables, trayendo dos carreras más a su cuenta y Bryce Harper conectó su segundo cuadrangular del juego, anotando la carrera número 11. En la apertura de la novena entrada, los Mariners intentaron la hazaña de remontar el marcador, pero solo pudieron hacer tres carreras más, poniendo el encuentro con el carreraje final de 11-7.

Fuente: Tribuna del Yaqui