Vuelta a la página: Brewers se cobran con los Cubs el fin de su racha triunfal

Chicago, Estados Unidos.- No importa quién te la hizo, sino quién te la pague; es la ley que aplicaron los Milwaukee Brewers ante los Chicago Cubs, pues tras ver frenada su racha de 14 victorias, regresaron a la senda del triunfo y de qué manera.

Freddy Peralta lanzó una joya de seis entradas de un imparable y Milwaukee derrotó el lunes 7-0 a los Cubs en el primer encuentro de una doble cartelera.

Peralta (15-5, 2.78 ERA), un lanzador All-Star, completó su labor con seis ponches y blanqueó a Chicago en seis entradas para ayudar a Milwaukee a mejorar su récord a 79-45, el mejor de la MLB. Los Brewers, que vieron rota su racha el domingo, han ganado 23 de 28 juegos desde el receso de media temporada.

Turang fue clave en la victoria con su madero

La ofensiva de los Brewers fue encabezada por Brice Turang y Caleb Durbin, quienes tuvieron dos hits, dos carreras impulsadas y un jonrón solitario cada uno. Abner Uribe, Jared Koenig y Grant Anderson de Milwaukee limitaron a Chicago a un hit combinado en las últimas tres entradas de relevo.

Los Brewers atacaron temprano al abridor de los Cubs, Cade Horton (7-4, 3.08). Después del jonrón de Turang en el tercero, Horton permitió que tres de los siguientes cuatro bateadores llegaran a la base y fue retirado del juego con una ampolla en el dedo medio derecho. El relevista Drew Pomeranz retiró al bateador subsiguiente para escapar de la entrada con un déficit de una carrera.

Pero Chicago padeció por los relevos de Luke Little y Gavin Hollowell. Un error en un lanzamiento de Little en el sexto permitió que se anotara una carrera, mientras que Hollowell admitió cuatro carreras limpias con cuatro bases por bolas y dos hits en el séptimo.

Momento clave

Con la pizarra 1-0 en contra, los Cubs tuvieron la oportunidad de empatar o tomar la delantera en la parte baja de la cuarta. Peralta caminó a tres bateadores consecutivos para llenar las bases con un out, pero luego ponchó al novato Owen Caissie y retiró a Nico Hoerner para terminar la entrada.

Estadística clave

Milwaukee permitió solo dos hits a Chicago, que cayó a nueve juegos detrás de los Brewers en la División Central de la Liga Nacional.

