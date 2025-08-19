Atlas vs América: ¿Dónde ver EN VIVO el debut de Allan Saint-Maximin en la Liga MX?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Atlas y Club América van a cerrar la jornada 6 del presente torneo Apertura 2025 y todo está listo para que el extremo francés, Allan Saint-Maximin, haga su presentación con el cuadro de Las Águilas. El equipo de Coapa ha tenido un inestable inicio de campeonato en comparación con otras campañas, pero poco a poco ha ido encontrando el rumbo y este compromiso para ellos es una oportunidad para seguir subiendo en la tabla general de la Liga MX.

Actualmente, los pupilos de André Jardine ocupan la cuarta posición de la clasificación con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Con el transcurso de los juegos, el cuadro azulcrema va recobrando la versión que nos tiene acostumbrados y para muestra está su triunfo de la fecha pasada ante Tigres UANL.

El sábado 16 de agosto, la escuadra capitalina visitó el Estadio Universitario, popularmente conocido como 'El Volcán', y se llevó los tres puntos con una gran actuación de Erick 'Chiquito' Sánchez. Con un marcador de 3-1, América se impuso a Tigres con un doblete de Sánchez incluido y un autogol de Nahuel Guzmán, esto a pesar de ir perdiendo desde el minuto 5 tras una anotación de Juan Brunetta.

Por su parte, los Rojinegros viven una realidad completamente diferente a la de su próximo rival y es que no pudieron salir con la victoria en el regreso de Diego Cocca. En su anterior partido liguero, los tapatíos visitaron el Estadio Corregidora y empataron 3-3 luego de ir ganando 3-1 hasta el tiempo agregado. Los goles atlistas fueron obra de Gustavo del Prete, Uroš Ðurdevic y Adrián Mora.

Posibles alineaciones

Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Róber Pier, Adrián Mora, Rivaldo Lozano, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Diego González, Gustavo del Prete y Uroš Ðurdevic.

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Raúl Zúñiga.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 6 entre Cruz Azul y Toluca?

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX+

Fuente: Tribuna del Yaqui