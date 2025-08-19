Box Televisa regresa a Cajeme: 'Pinocho' Sánchez arriesgará su invicto ante un noqueador panameño

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de varios años de ausencia, regresa una cadena televisiva de boxeo importante al municipio de Cajeme, como lo es Televisa, y será el próximo 6 de septiembre en el Gimnasio Municipal, en una cartelera que será proyectada a nivel internacional.

Fue este martes 19 de agosto cuando los promotores del evento, Latin KO y De la O Promotions, dieron a conocer los detalles de la velada. En la pelea estelar, el mochitense Rosario 'Pinocho' Sánchez pondrá en juego su marca perfecta y su puesto en las clasificaciones mundiales ante el noqueador panameño Jaime Arboleda.

La contienda es una prueba de fuego para el joven mexicano, ya que el canelero tiene 15 nocauts en 20 victorias; además, cuenta con un importante recorrido internacional, donde se ha enfrentado a lo mejor de la división de los ligeros. Nombres como los de 'Camarón' Zepeda, Chris Colbert y Jayson Vélez han intercambiado metralla con el noqueador.

Pelea estelar

Mientras que Sánchez Terrones tiene una marca de 12 cloroformos en 20 triunfos y en su más reciente compromiso superó por decisión al nipón, Tshifhiwa Munyai, por lo que se mantiene como uno de los pugilistas con mayor ascenso que tiene actualmente México.

Talento mexicano

Haciendo homenaje al mes patrio, la cartelera estará repleta de talento mexicano. En el choque coestelar, el empalmense Marco Cota se medirá ante Bryan Aguirre, de Ciudad Juárez, en una pelea que genera una gran expectativa, ya que ambos se vieron las caras a principios de año en Guaymas. En esa ocasión, la pelea terminó en empate, así que el próximo septiembre en Obregón intentarán no dejar dudas.

Martínez estará peleando en el evento

También se espera que pugilistas locales como Alex Fuentes, Pedro Peñuñuri y 'La Cobrita' Martínez tengan actividad. Dicho evento igualmente marca el regreso del Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón. A su vez, se tiene programada la visita del excampeón mundial Marco Antonio Barrera, la exboxeadora Mariana 'La Barby' Juárez y el 'Zar del Boxeo' Carlos Aguilar para el evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui