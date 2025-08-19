Camila Zamorano ya tiene fecha para su regreso: Compartiría el ring con un excampeón mundial

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Campeona Mundial interina peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Camila Zamorano, ya tendría fecha para su regreso al ring y sería en casa ante su gente, compartiendo cartelera con un reconocido excampeón mundial mexicano.

A falta de hacerse oficial, según primeros reportes, la 'Magnífica' Zamorano defendería su cinturón de las 101 libras el próximo 18 de octubre, en Hermosillo, en una arena por determinar; la rival sería Sothita Sitthichai, una pugilista tailandesa de 19 años de edad, que ostenta una marca de 14-4, con cuatro nocauts, por lo que representa una gran prueba para la joven mexicana.

La sonorense el pasado junio entró a los libros de historia, al convertirse en la pugilista más joven en la historia en conquistar un campeonato mundial, con 17 años de edad. En esa ocasión superó por decisión unánime a la experimentada Mika Iwakawa, en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

El regreso del 'Alacrán'

La hermosillense estaría compartiendo cartelera con el excampeón mundial, Miguel Berchelt, quien todavía no conoce su rival. Este compromiso significaría una gran oportunidad para el 'Alacrán' de volver a los primeros planos del boxeo.

Actualmente, Miguel Berchelt entrena en la 'Ciudad del Sol', bajo las indicaciones de Alfredo Caballero, entrenador con quien regresó a trabajar después de una breve separación profesional, pero con el que espera otra vez levantar un título del mundo.

Después de un 2021 y 2022 para el olvido, donde fue noqueado por Óscar Valdez y Jeremia Nakathila, el de Mérida ha recuperado confianza, hilando tres victorias consecutivas; superó a Diego Ruiz por nocaut, fulminó a Jeremy Triana y, en su más reciente pelea, derrotó por decisión a Mauro Alex Hasan.

Además de Camila y Miguel, en la velada también se espera la presencia de destacados boxeadores de la región, tal y como sucedió el 14 de junio, cuando Zamorano conquistó el campeonato mundial interino del CMB.

Con esto, a sus 17 años de edad, la futura estrella del boxeo femenil mexicano ya puede presumir que ha compartido cartelera con verdaderas figuras del boxeo; anteriormente lo hizo con Juan Francisco 'Gallo' Estrada, mientras que ahora lo hará con Miguel 'Alacrán' Berchelt.

Fuente: Tribuna del Yaqui