Con polémica y gol de Mbappé, el Real Madrid debuta con triunfo en la liga española

Madrid, España.- Con un discreto desempeño y un polémico penal anotado por Kylian Mbappé, el Real Madrid se estrenó en la temporada 2025-2026 de la liga española con una victoria por 1-0 ante el Osasuna, en lo que también marcó el debut de Xabi Alonso al frente del conjunto merengue.

El encuentro que marcó el cierre de la jornada 1 en LaLiga fue dominado de principio a fin por el Madrid, aunque sin mucho brillo en los primeros 45 minutos que finalizaron 0-0, ante los reclamos de los aficionados en el Santiago Bernabéu.

Mbappé marcó el único tanto del encuentro

Fue en el minuto 50 de tiempo corrido cuando se dio la polémica en una jugada por el lado derecho, cuando Mbappé ingresó al área y, al tratar de frenar el balón, Juan Cruz se barrió y el atacante francés pisa sobre el pie del defensa y luego cae al césped, para que el árbitro decretara la pena máxima.

El mismo Mbappé fue el encargado de cobrar el penal, engañando al portero, quien se lanzó a su costado derecho, mientras el disparo del francés entraba por el otro lado.

Esta fue toda la ofensiva que necesitó el Madrid para llevarse sus primeros tres puntos bajo el mando de Alonso, quien sustituye en el banquillo a Carlo Ancelotti y quien comenzó el partido con tres de los nuevos fichajes del club para esta temporada: el lateral izquierdo Álvaro Carreras, el lateral derecho Trent Alexander-Arnold y el defensa central Dean Huijsen. El juvenil delantero Franco Mastantuono salió de la banca para reemplazar a Brahim Díaz a los 68 minutos, siendo aclamado por la multitud en el estadio Santiago Bernabéu.

Mastantuono y Carreras debutaron con el Madrid

Mastantuono, de 18 años, tuvo la oportunidad de anotar a los 89 minutos, pero su disparo desde dentro del área fue detenido por el portero de Osasuna.

Xabi Alonso obtuvo su primer triunfo en liga con el Madrid

"Dominaron, sabíamos que iba a ser así", dijo el mediocampista de Osasuna, Rubén García. "Jugamos un buen partido, pero no pudimos acercarnos demasiado a su portería. Al final, merecieron la victoria".

Este partido se jugó el martes en lugar del fin de semana pasado junto con el resto de los encuentros inaugurales, ya que los jugadores del Madrid necesitaban más descanso después de la participación del equipo en la Copa Mundial de Clubes. El intento del Madrid de retrasar aún más su debut fue negado por la liga.

Fuente: Tribuna del Yaqui