David Peterson luce desde la loma y le da la victoria a los Mets sobre los Nationals

Washington, Estados Unidos.- Los New York Mets vencieron por paliza a los Washington Nationals con marcador de ocho carreras contra una. David Peterson, abridor del equipo neoyorquino, tuvo una destacada actuación, la cual fue respaldada con cuatro cuadrangulares por la ofensiva de su novena, con lo cual aseguraron la victoria. Los New York Mets están teniendo un mes para el olvido, pues, en los 16 encuentros que han disputado, tienen récord de cinco victorias contra 11 derrotas.

El ganador del encuentro fue David Peterson con una actuación inmejorable; el zurdo lanzó ocho entradas completas en las cuales solo permitió cuatro imparables y una carrera limpia, ponchando a 10 rivales y llegó hasta la sexta entrada retirando en tres bateadores cada tanda. La derrota la cargó Jake Irvin, el cual recibió seis carreras, todas limpias y dos cuadrangulares en seis entradas completas de trabajo.

Las argollas prevalecieron hasta la tercera entrada, pues Francisco Lindor se puso en circulación con un batazo de dos estaciones y después, Juan Soto negoció una base por bola; Brandon Nimmo mandó al puertorriqueño al plato, rompiendo el cero.Jeff McNeil impulsó a los dos corredores en circulación con un limpio doblete y Mark Vientos concretó el rally de cinco carreras con un cuadrangular, superando la barda del jardín izquierdo.

Las carreras restantes para los Mets cayeron gracias a batazos de alto poder; en la sexta entrada, Brett Baty conectó su cuadrangular número 14 de la campaña. Una entrada más tarde, Juan Soto desforró la pelota con un batazo de 408 pies conectado a la banda contraria y la octava carrera fue gracias a un cuadrangular solitario de Jeff McNeil.

Los Nationals se quitaron la blanqueada en el cierre del octavo episodio, pues Dylan Crews conectó su segundo triple del año y terminó anotando en jugada de selección. Este encuentro pasó a la historia, ya que se convirtió en el primer juego de la MLB en contar con dos managers venezolanos, enfrentando a Carlos Mendoza de los New York Mets contra Miguel Cairo por los Washington Nationals.

Fuente: Tribuna del Yaqui