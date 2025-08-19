Entrevista exclusiva: Hija de Fuerza Guerrera; la heredera de una histórica dinastía

Comparta este artículo

Ciuad Obregón, Sonora.- El nombre de Fuerza Guerrera se ha mantenido vigente por más de 50 años en el mundo de la lucha libre, con rivalidades que marcaron época y un nivel que representa la esencia de la rudeza mexicana, por eso el también conocido como 'Mosco de la Merced' tiene las puertas abiertas para el Salón de la Fama.

Pero será este 2025 cuando el histórico luchador le ponga fin a su memorable carrera y le pase la estafeta a Hija de Fuerza Guerrera, quien será la encargada de mantener vigente la dinastía.

Llegó para quedarse

En entrevista exclusiva para TRIBUNA, la nacida en la Ciudad de México confesó que de niña nunca imaginó que sería luchadora pues sus primeros pasos en un cuadrilátero, iniciaron cuando era una mayor de edad.

Mi papá siempre llevó a mis hermanos a entrenar, a mí no, porque era niña, pero un día me invitaron y desde entonces me enamoré de la lucha, y aquí estamos. He tenido muchas personas que me han ayudado, mi papá, El Imposible; entre otros, hay varios luchadores que me han enseñado cosas. Afortunadamente, cada persona me ha dejado un granito de arena", declaró.

Doble motivación

Hablar de la dinastía Guerrera no es solamente citar a uno de los mejores rudos de todos los tiempos, como lo es el 'Mosco de la Merced'; es también agregar en la conversación a Juventud Guerrera.

Al igual que su padre, su hermano (Juventud Guerrera) es uno de los mejores de todos los tiempos del país, ya que fue de los primeros luchadores nacidos en México que logró entrar al roster principal de WWE e inclusive pudo conquistar títulos en la importante compañía.

Ahora, como parte de la tercera generación de la marca, la Hija de Fuerza Guerrera entiende la gran responsabilidad que carga en sus hombros; por eso intentará dejar todo arriba del ring.

"Nunca había pensado que seguiría con la dinastía, es una gran responsabilidad tener este nombre, por eso intentaré dejar todo arriba del ring", comentó para Tribuna del Yaqui.

Sé que siempre me van a estar comparando; obviamente, mi papá es un histórico, una trayectoria de 50 años; yo llevo poco tiempo, apenas estoy construyendo mi camino. Mi hermano también hizo una carrera impresionante, por eso daré lo mejor, para que digan que Fuerza Guerrera dejó el nombre en buenas manos", sentenció.

El legado continúa

Fuerza Guerrera se retirará de la lucha libre el 28 de septiembre en la Arena Ciudad de México, donde compartirá cartel con figuras que abarcan distintas generaciones, siendo su hija una de las invitadas de la noche.

Para la nueva heredera, será una velada de sentimientos encontrados, ya que por una parte estará viendo la última lucha como profesional de su padre, pero por otra, estará contenta de tener la dicha de compartir el ring con su más grande ídolo.

"El legado de mi papá me deja una enseñanza de amor al deporte, el día que se vaya nos dará mucha tristeza, aunque ya sabíamos que tenía que dejar el deporte por su edad. Al final, sí es algo triste, porque es una leyenda, pero afortunadamente se va con un buen estado de salud. Mi papá dice que él me va a llevar y acompañar a todas las funciones y sé que así será. Vamos a seguir poniendo el nombre de Fuerza Guerrera en lo más alto", puntualizó.

