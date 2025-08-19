Fenerbahçe no cerró el fichaje con Edson Álvarez y el mexicano recibió varias ofertas más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los días pasan y la fecha límite de fichajes en la Premier League se acerca, por lo que Edson Álvarez deberá tomar una decisión lo antes posible; tras los rumores que aseguraban que las negociaciones entre el defensa mexicano y el Fenerbahçe de Turquía estaban prácticamente concretadas, periodistas de ese país han indicado que el West Ham recibió ofertas de al menos tres equipos, por lo que aún están evaluando hacia dónde saldrá el 'Machín'.

El primero en revelar información fue el periodista italiano Fabrizio Romano, el cual señaló que el West Ham United no tenía entre sus planes a Edson, por lo cual buscarían enviarlo a otro equipo antes del primero de septiembre, fecha límite de transacciones en la Premier League.

El periodista Keny Ruiz de DAZN señaló que los equipos Mónaco de la Ligue 1 francesa, además del Borussia Dortmund, habían comenzado en la puja por obtener los servicios del mexicano; de manera sorpresiva, Fabrizzio Romano señaló que el Fenerbahçe de Turquía, el cual dirige José Mourinho, había mostrado interés en fichar al mexicano y no solo eso, sino que se convirtió en el club que llevaba la delantera para fichar a Álvarez.

Cuando parecía que solo era cuestión de horas para que se hiciera oficial el anuncio, una nueva actualización llegó desde Turquía, pues el periodista Yagiz Sabuncuoglu aseguró que tres equipos con hegemonía en el futbol europeo se unieron en la carrera por contratar al jugador del West Ham United. "Inter, Porto y Borussia Dortmund hicieron una oferta oficial. El jugador está confundido ante estas propuestas recibidas. Fenerbahçe, que ha llegado a un acuerdo en todos los aspectos con West Ham United, espera la respuesta de Álvarez".

Según señaló, el Inter de Milán, el Porto y el Borussia Dortmund pusieron ofertas interesantes en la mesa del equipo inglés, lo cual hizo que se detuviera el proceso de traspaso al Fenerbahçe, pues Edson Álvarez se mostró interesado en algún otro equipo y, en caso de que los otros equipos igualen la propuesta del equipo turco, el futbolista tendrá que decidir hacia qué equipo quiere ir.

Fuente: Tribuna del Yaqui