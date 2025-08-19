'Haper' Gamboa, Villanueva y más peloteros que reportaron con Club Yaquis para pretemporada

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico está a la vuelta de la esquina y los equipos ya han comenzado la preparación en miras del 'playball'. Los Yaquis de Obregón no fueron la excepción y la tarde de hoy, 19 de agosto, anunciaron la lista de invitados a los campos de entrenamiento, los cuales comenzarán el próximo mes de septiembre.

Como es costumbre, la lista de invitados para la pretemporada se vuelve una comunión entre los jugadores más experimentados del circuito con jóvenes novatos que están buscando la oportunidad de hacer su debut en el beisbol profesional mexicano. Con los refuerzos extranjeros que se integrarán conforme la pretemporada mude a Estados Unidos, el campamento de entrenamientos poco a poco se va a ir reduciendo hasta constar con los 30 peloteros que conforman el roster oficial para el arranque oficial de la liga.

LISTA COMPLETA DE INVITADOS A LA PRETEMPORADA 2025 DE YAQUIS DE OBREGÓN

Receptores

Gabriel Gutiérrez, Alfredo Hurtado, Santiago Chávez, Fernando Flores, Jesús Guerrero, Néstor Rios, Fernando Villalobos, Sebastián Baquera y Carlos García.

Infield

Roberto Valenzuela, Christian Villanueva, Juan Carlos Gamboa, Víctor Márquez, Víctor Mendoza, Jonathan Mendoza, Marco Antonio Vargas, Kevin Villavicencio, Carlos Villegas, Fernando Pérez y Edson García.

Outfield

Miguel Guzmán, Sebastián Elizalde, Antonis Macías, Braulio Cavero, Guillermo Williamson y Sergio Contreras.

Lista de jugadores de campo invitados al campamento de entrenamientos de Yaquis

Lanzadores

Edwin Fierro, Jesús Luna, Efraín Contreras, Esaú Beltrán, Christian Alvarado, Martin Carrasco, Darían Carrera, Felipe González, Carlos Carra, Eduardo Robles, Luis Cabrera, Giovanni Vargas, Edgar Gallegos, Jorge Ramos, Josué Juárez, Fernando Sánchez, Bryan Borbón, Rubén Saldaña, Efrén Alvarez, Arturo Sevilla, Rubén Salinas, Samuel Zazueta, Jesús Manuel Chávez, Saúl Vazquez, Nomás Jiménez, Orlando Lara, Jassel Bermúdez, Eduardo Uscanga y Edgar Benítez.

Lanzadores invitados al campo de entrenamientos de Yaquis

Aunque no se reveló la fecha de arranque, se prevé que pueda iniciar en la semana que comprende del 7 al 13 de septiembre, pues el día 24 del mismo mes se desplazarán a Phoenix, Estados Unidos, donde disputarán la Mexican Baseball Fiesta. Su primer encuentro durante el torneo, será el 26 de septiembre contra el Tucson Baseball Team.

Calendario de la Mexican Baseball Fiesta 2025 en Phoenix, Estados Unidos

Fuente: Tribuna del Yaqui