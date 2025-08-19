Jugador de lujo: Jaguares de Nayarit se refuerza con un pitcher de los Dodgers

Comparta este artículo

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit ya empiezan a hacer ruido en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues este martes 19 de agosto dieron a conocer a su refuerzo estrella. Se trata de un lazador que ha estado en el mejor beisbol del mundo y que inclusive jugó para uno de los equipos más ganadores.

El nuevo 'jaguar' es J.P Feyereisen, de 32 años de edad y nativo de Wisconsin. El pelotero se desempeña regularmente como relevista, pero no desconoce saltar a la lomita de los disparos como inicialista, por lo que es garantía para los de la Liga Arco.

El derecho viene de tener actividad en las Grandes Ligas recientemente lanzó para los Arizona D-Backs, donde tuvo una marca de par de derrotas y una efectividad de 11.25 en cuatro juegos, donde tuvo cuatro 'chocolates'.

Cabe destacar que, J.P Feyereisen se convierte en el cuarto refuerzo del conjunto de Tepic, para la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, circuito con el que también hará su debut en la pelota de invierno.

Además de jugar para los 'Cascabeles', tuvo actividad en diferentes equipos de las Grandes Ligas como: Milwaukee Brewers, Tampa Bay Rays y los mismos Los Angeles Dodgers el año pasado. Sus números totales en cinco años están dentro del mejor beisbol del mundo: la MLB son de 8-7 y 3.27 de efectividad en 97 compromisos, con 98 ponches en 104.2 episodios, así como 22 holds.

Con todas esas credenciales, el lanzador estadounidense marca una gran expectativa en la LAMP y se convierte en uno de los refuerzos con mayor proyección que hasta el momento han firmado para la campaña que está por arrancar.

Cabe destacar que los Jaguares de Nayarit harán su estreno este próximo octubre en la Liga Arco Mexicana del Pacífico; llegan en lugar de los Sultanes de Monterrey y lo hacen también con un gran inmueble: el Estadio Coloso del Pacífico, el mismo que se inauguró el año pasado.

Más movimientos

Este mismo martes, los Cañeros de Los Mochis anunciaron la llegada del cubano Leonys Martín. El cañonero nació el 6 de marzo de 1988 en Villa Clara, Cuba, y se caracteriza por ser un jardinero con brazo derecho y que batea a la zurda. Al igual que el refuerzo de Jaguares, el nuevo 'verde' cuenta con experiencia en Ligas Mayores, donde tuvo actividad por más de cinco años, jugando para: Texas, vistió además las casacas de Seattle, Chicago, Detroit y Cleveland.

Mientras que en el invierno ha militado en las ligas de Dominicana y Venezuela. Aunque ya sabe lo que es jugar en el beisbol nacional, porque portó los colores de los Conspiradores de Querétaro, apenas este año hará su estreno en la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui