Kirk sigue 'on fire'; dispara jonrón y los Blue Jays apalean a los Pirates

Pittsburgh, Estados Unidos.- El receptor mexicano Alejandro Kirk bateó de 4-2, con tres carreras remolcadas y una anotada para encabezar una explosiva jornada ofensiva de los Toronto Blue Jays, que derrotaron por paliza de 7-3 a los Pittsburgh Pirates, para igualar la serie a un triunfo por bando.

Un día después de que los filibusteros se alzaran con una victoria de 5-2 en el arranque del compromiso, ahora fueron los visitantes quienes se fueron con todo en contra del abridor de Pittsburgh, Mitch Keller, quien fue apaleado en poco más de tres entradas de labor monticular. La fiesta ofensiva la inició el mismo receptor tijuanense, quien llegó a batear en la apertura de la primera entrada y, con las bases congestionadas, sacó una potente línea que techó al jardinero derecho Bryan Reynolds.

George Springer anotó con el imparable, pero Kirk no se percató de que Bo Bichette avanzó solo de primera a segunda, lo que aprovechó Nick Gonzales para prenderlo al tratar de alargar su batazo a un doblete. Luego, Nathan Lukes siguió con otro sencillo que remolcó a Addison Barger y al mismo Bichette, para poner el 3-0 en la pizarra.

Toronto aumentó su ventaja en el segundo capítulo, cuando Springer pegó cuadrangular por el prado central que se llevó por delante a Myles Straw. En el fondo del mismo episodio, Pittsburgh descontó una rayita, con rodado de Isiah Kiner-Falefa a primera base que permitió anotar a Andrew McCutchen.

Con este marcador se irían hasta la séptima entrada, donde los Blue Jays volvieron a la carga para anotar par de rayitas, con el décimo vuelacercas del año de Kirk, quien se llevó entre las piernas a Bichette, embasado con sencillo. Fue un cañonazo de 409 pies, entre los jardines izquierdo y central, ya sobre los lanzamientos del relevista Colin Holderman.

Scherzer tuvo una buena salida para llevarse el triunfo

En el cierre de ese inning, los Pirates agregaron otra carrera con elevado de sacrificio de Ronny Simon y pusieron cifras definitivas en la octava entrada, con sencillo de Jack Suwinski que remolcó a Nick Gonzales con el 7-3.

El triunfo fue para Max Scherzer (4-2), quien espació cuatro imparables con una carrera en seis entradas completas; con cuatro ponches y tres bases por bolas. Keller (5-12) admitió siete hits y cinco anotaciones en tres entradas y un tercio.

Fuente: Tribuna del Yaqui