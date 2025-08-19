Lanzador con experiencia en Grandes Ligas se convierte en jugador de Águilas de Mexicali

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali se mantienen activos previo al arranque de temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). En días anteriores, el club confirmó a algunos elementos con los que iniciará campaña, pero este lunes 18 de agosto, la directiva rompió el mercado con otro aviso.

A través de sus redes sociales, los 'emplumados' dieron a conocer a uno de sus extranjeros; se trata de CD Pelham, lanzador zurdo con experiencia en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas, y que se integrará al staff de relevistas.

El nuevo emplumado nació el 21 de febrero de 1995 en Lancaster, pero su aventura en el 'Rey de los Deportes'comenzó cuando fue reclutado por Milwaukee en la ronda 25 del draft amateur del 2014. Pasó a pertenecer a losos Chicago Cubs, San Diego Padres, Los Ángeles y Texas Rangers,, con quienes llegó a lanzar en MLB en el 2018.



En la actualidad, CD está en el sistema de los Atléticos con Midland RockHounds en la clase AA, con quienes ha tenido regularidad, ya que tiene una actividad en 30 salidas de relevo, balance de tres ganados y dos perdidos y efectividad de carreras limpias admitidas de 3.52.

"Hemos agregado un brazo zurdo valioso a nuestro cuerpo de relevistas; Pelham tiene un repertorio muy completo para salir adelante en esos juegos cuando el score está cerca", comentó José Amador, gerente deportivo del club, sobre la llegada del nuevo refuerzo.

Igualmente, el estadounidense tiene experiencia en el beisbol mexicano, cuando defendió los colores de Leones de Yucatán en la temporada 2024, dejando una marca de par de victorias, un descalabro y un minúsculo 1.04 en efectividad en 13 entradas y un tercio, con 18 ponches y cinco pasaportes.

Igualmente, en la Liga Arco Mexicana del Pacífico ya tuvo actividad, cuando jugó para Tomateros de Culiacán en la campaña anterior, con 1-0 en ganados y perdidos y efectividad de carreras limpias admitidas de 2.52 en casi 30 entradas de participación.

Cabe destacar que CD Pelham se integra a Yadiel Hernández, Clay Dungan y Yadir Drake, como los peloteros no nacidos en México que al momento están confirmados para la siguiente temporada del beisbol invernal del país que inicia el 15 de octubre, en la fiesta de inauguración en Mexicali contra Charros de Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui