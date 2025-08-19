Lizbeth Ovalle: La mexicana tendrá el fichaje más caro en la historia del futbol femenil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las atletas mexicanas se pondrán en el mapa principal dentro del futbol femenil a nivel mundial, pues la jugadora mexicana Lizbeth Ovalle, la cual milita con Tigres Femenil, se convertirá en la mejor pagada hasta ahora, superando el fichaje de Olivia Smith, la cual fue firmada por el Arsenal de Inglaterra.

Ovalle es la jugadora más emblemática para las 'Amazonas', pues cuenta con casi 300 partidos disputados con la escuadra regiomontana, además de ser la jugadora con más anotaciones, pues ha logrado mover las redes en 136 ocasiones y ha sido pieza clave para el plantel desde su debut en el 2017, con las cuales ha logrado ganar siete títulos de la Liga MX Femenil. Su contrato expiraba hasta finales del 2026, pero el equipo que la pretende está dispuesto a firmar la cláusula de recesión, por lo cual se podría integrar a ellos de manera inmediata.

¿A qué equipo llegará Lizbeth Ovalle?

Según indican los rumores, la originaria de Aguascalientes será el nuevo fichaje para el conjunto Orlando Pride, el cual milita en la National Women's Soccer League (NWSL). El conjunto de Florida fue fundado en el 2015 y comparte el Orlando City Stadium con su conjunto hermano de la MLS; la escuadra es la actual campeona de la liga profesional de futbol femenil y pagará una cifra que ronda los 2 millones de dólares, lo que la convertirá en el fichaje más costoso en la historia del futbol femenil mundial.

El fichaje más costoso en la actualidad dentro del futbol femenil es la canadiense Olivia Smith, la cual cuenta con solo 21 años; debutó en el 2001 con los North Toronto Nitros en la League1 Ontario, de Canadá. Para mediados del 2023, fue firmada por el Sporting de Lisboa y solo un año después, llegó al Liverpool para la Women's Super League. Apenas el 14 de julio de este año, se anunció su llegada al Arsenal por 1 millón de libras o lo equivalente a 1 millón 300 mil dólares, lo que fue la cifra récord para ese momento.

En caso de completarse el fichaje de Lizbeth Ovalle, no solo será una gran oportunidad económica para la mexicana, pues compartirá cancha con jugadoras históricas mundiales, como Barbra Banda o Marta, la mítica capitana de la selección brasileña, con las cuales acaba de lograr el título de la Copa América Femenil, al vencer a Colombia en una electrizante final.

Fuente: Tribuna del Yaqui