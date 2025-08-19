Llegó la hora: Conoce cuáles son los cruces de los cuartos de final en la Leagues Cup

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Después de una negativa primera ronda en la Leagues Cup 2025, donde el balance fue a favor por parte de los clubes de la MLS, este miércoles 20 de agosto , el futbol mexicano tiene la gran oportunidad de darle la vuelta a la balanza, cuando arranquen los cuartos de final.

En total, cuatro equipos de la Liga MX y cuatro del balompié de Estados Unidos se enfrentarán para conocer al nuevo campeón de este certamen binacional, que cada vez está agarrando un mayor protagonismo e interés.

Los equipos de la Liga MX que lograron avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup son: Los Diablos Rojos del Toluca, Tuzos del Pachuca, Tigres y Puebla; mientras que los clasificados de la MLS son: Seattle Sounders, Inter de Miami, LA Galaxy y Orlando City.

Cabe destacar que todos los partidos cuartos se jugarán este miércoles; es importante señalar que no habrá choques de ida y vuelta, sino que la clasificación a semifinales se jugará a un solo partido. Además, será Apple TV quien tenga los derechos de transmisión.

Atractivas combinaciones

Toluca, el actual campeón del futbol mexicano, se presenta como el favorito para avanzar a la siguiente ronda y vencer a un Orlando City que se clasificó como último lugar por parte de la MLS. Dicho choque se realizará a las 18:00 horas (tiempo de Sonora) en el Dignity Health Sports Park.

En otro de los partidos, el Pachuca de Jaime Lozano tiene la misión de recuperar la confianza para obtener el boleto a la siguiente ronda a costa del LA Galaxy, conjunto que viene de un descalabro en la MLS. Este duelo también se vivirá en el Dignity Health Sports Park, pero a las 20:45 horas. A su vez, el Puebla, que viene de sustituir a Pablo Guede como su técnico, enfrentará al Seattle Sounders en el Lumen Field a las 20:00 horas, con Martín Bravo como el estratega interino.

De pronóstico reservado

Mientras que el choque estelar de este miércoles 20 de agosto es el que tendrán los Tigres frente al Inter de Miami, de Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba en un compromiso que se jugará en el Chase Stadium a las 17:00 horas. Aunque no se encuentra al 100 por ciento, se espera que el astro argentino tenga actividad.

Fuente: Tribuna del Yaqui