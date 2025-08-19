Los Colts nombran a Daniel Jones como su quarterback titular para el día inaugural

Comparta este artículo

Indianápolis, Estados Unidos.- El entrenador en jefe de los Indianapolis Colts, Shane Steichen, anunció que Daniel Jones será su mariscal de campo titular el día inaugural de la temporada 2025-2026 de la NFL.

De esta manera, Jones estará al frente de la ofensiva en el primer partido de la temporada el 7 de septiembre contra Miami, superando a Anthony Richardson, quien hace apenas dos años fue apodado el mariscal de campo del futuro de la franquicia. La razón de esta decisión: consistencia y precisión.

Richardson deberá esperar su momento

La operación en la línea, el discernimiento, los controles, la protección, la colocación del balón, creo que todo eso jugó un factor en ello", dijo Steichen. "Creo que Daniel hizo un gran trabajo haciendo eso".

Después de la derrota del sábado por 23-19 ante Green Bay en el único partido de pretemporada en casa de los Colts, Steichen insinuó que pronto se tomaría una decisión.

El lunes, se reunió con la copropietaria del equipo, Carlie Irsay-Gordon, y el gerente general, Chris Ballard, antes de informar a los dos mariscales de campo y al resto del equipo el martes antes de hacerlo público.

Ballard y Steichen saben que esta es una temporada crítica para su futuro con la franquicia, que se ha perdido los playoffs cuatro campañas consecutivas, y no están dispuestos a poner a Jones bajo restricciones. "Es nuestro titular para la temporada", dijo Steichen.

Jones espera aprovechar esta oportunidad

Para Jones, la decisión pone fin a un angustioso viaje de nueve meses en el que perdió el puesto titular con los New York Giants, por lo que luego buscó y se le otorgó su liberación. Los Minnesota Vikings lo firmaron cinco días después, pero Jones nunca tomó una jugada para un equipo que perdió ante Los Angeles Rams en la ronda de comodines.

En lugar de firmarlo de nuevo, los Vikings permitieron que Jones probara la agencia libre. Terminó firmando un contrato de un año y 14 millones con Indy debido a la oportunidad de competir con Richardson, la selección general número 4 en el draft de 2023, por el puesto titular.

"Obviamente, esa fue una gran parte de por qué vine aquí: para jugar y estar en el campo, para estar con este grupo", dijo Jones. "Es un grupo fuerte de jugadores y un grupo fuerte de entrenadores y creo que hay mucho por lo que estar emocionado".

Jones ha lanzado para 14,582 yardas con 70 touchdowns y 47 intercepciones desde que fue seleccionado por los Giants en el puesto número 6 en 2019. Terminó la temporada pasada con 2,070 yardas, ocho touchdowns y siete intercepciones en 10 juegos con los Giants.

Fuente: Tribuna del Yaqui