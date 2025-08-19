Mazatlán vs Tigres EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora VER la jornada 6 del Apertura 2025?

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Tigres UANL tendrá la encomienda de regresar a la senda de la victoria cuando visite al Mazatlán FC, en acciones correspondientes a la jornada 6 del presente torneo de Apertura 2025. Los felinos vienen de sufrir una dolorosa derrota ante América la jornada pasada, por lo que es vital salir del puerto mazatleco con los tres puntos.

Por su parte, los Cañoneros tiene que aprovechar la localía para obtener un resultado positivo, ya que cuatro de los cinco puntos que tiene actualmente los consiguieron en el Estadio El Encanto. Este será el tercer partido del sábado 23 de agosto y el quinto de la jornada. Aquí te diremos toda la información que necesitas para disfrutar de este partido en vivo.

En su anterior encuentro liguero, los de la Sultana del Norte cayeron 3-1 en 'El Volcán' a manos de la escuadra azulcrema. A pesar de ir ganando el compromiso desde el minuto 5 gracias a una anotación de Juan Brunetta, los dirigidos por Guido Pizarro sucumbieron y cayeron al sexto lugar de la tabla general con nueve puntos, 13 goles a favor y 6 en contra, además de contar con un partido pendiente.

Por su parte, los pupilos de Robert Dante Siboldi, quien se reencontrará con Tigres tras su polémica salida de la institución, perdieron 3-2 en su visita al CF Monterrey. Joaquín Esquivel y Omar Moreno hicieron los goles mazatlecos, dejando al club sinaloense en el onceavo puesto con cinco unidades, seis goles a favor y siete en contra. Por el momento, Mazatlán se encuentra muy cerca de los puestos de play-in.

Posibles alineaciones

Mazatlán: Daniel Gutierrez, Bryan Colula, Lucas Merolla, Facundo Almada, Daniel Hernández, Jordan Sierra, Joaquín Esquivel, Jorge García, Nicolás Benedetti, Dudu Teodora y Fábio Gomes.

Tigres: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, José Sánchez Purata, Joaquim Henrique, Jesús Garza, Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ozziel Herrera y Ángel Correa.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 6 entre Mazatlán y Tigres ?

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio El Encanto

Dónde ver: TV Azteca, VIX+

Fuente: Tribuna del Yaqui