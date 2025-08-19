México es blanqueado por Japón; quedan eliminados de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Comparta este artículo

Williamsport, Estados Unidos.- Se acabó el sueño para la Liga Swing Perfecto de Chihuahua en tierras estadounidenses, pues el representativo de México cayó derrotado ante Japón. Los lanzadores nipones lucieron dominantes y blanquearon a la novena mexicana, la cual terminó su participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

El joven Yushi Yamamoto fue el encargado de abrir por el equipo de Japón y fue el ganador del encuentro; Yamamoto lanzó 5.1 entradas, en las cuales solo admitió tres imparables y ponchó a ocho rivales. Ritsugu Furusato completó el encuentro por los nipones, al retirar los últimos dos outs permitiendo un imparable, mientras que la derrota fue para Iker Castañeda, el cual lanzó la ruta completa, admitiendo 10 imparables y las seis carreras limpias.

Desde la primera entrada, los bateadores japoneses dieron muestra de su poderío: Taisuke Someya abrió el juego con un sencillo que partió el diamante y Yuki Kubota se puso en circulación con un infield hit; Yushi Yamamoto produjo la primera del encuentro con un sencillo y Tensei Yazawa conectó un cuadrangular por el jardín central, concretando el rally de cuatro carreras en la misma primera entrada.

El encuentro permaneció sin anotaciones por las entradas posteriores y, aunque ambas escuadras tuvieron oportunidades para anotar, a final de cuentas el pitcheo salió avante y colgaron ceros por cuatro entradas consecutivas, hasta la apertura del quinto rollo: Ritsugu Furasoto llegó a la primera almohadilla con un imparable que se quedó dentro del infield y, pese a que Castañeda retiró dos outs, Yushi Yamamoto conectó un cuadrangular de dos carreras, poniendo el marcador definitivo de seis carreras contra cero.

Con el resultado, la Liga Swing Perfecto de Chihuahua cierra su participación en la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas, pero queda la satisfacción de haber cautivado a todo un país con sus actuaciones y dejará nombres a tener en cuenta como el de Gregorio Madrid; 'Goyo' se ganó el cariño de los aficionados al beisbol con sus dos cuadrangulares y siete carreras producidas, además de esa memorable entrevista, en la cual demostró su madurez y calidad de ser humano.

Fuente: Tribuna del Yaqui