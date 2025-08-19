México finaliza como el mejor en los clavados de los Panamericanos Jr.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con una cosecha de seis medallas, incluida una presea de oro, México cerró este martes su participación en la natación y se clasificó como el mejor equipo en esta disciplina de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La jornada la encabezó David Vázquez, quien se coronó en la prueba de trampolín de 3 metros, con un total de 417.65 puntos; mientras que el segundo lugar fue para el también tricolor Jesús Agúndez, quien finalizó con 414.50 unidades y dejando en tercer lugar al canadiense Carson Paul, con 403.75 puntos.

Vázquez y Agúndez hicieron el 1-2 en el trampolín de 3 metros

Esta fue la segunda presea dorada para el jalisciense, quien junto a Agúndez subió a lo más alto del podio del Centro Acuático Olímpico en la prueba de clavados sincronizados de trampolín de 3 metros.

Quienes también repitieron en el podio de ganadores fueron las gemelas Mía y Lía Cuevas, después de ganar plata y bronce en el trampolín de 3 metros femenino.

Mía y Lía Cueva son un fenómeno en los clavados

Mía se quedó con la segunda posición con 319.45 puntos y Lía fue tercera con 292.95 unidades, en la prueba que ganó Sophia Grace de los Estados Unidos, con 322.85 puntos.

Más tarde, la dupla integrada por María José Sánchez y Suri Cueva conquistó la medalla de plata en la final de la plataforma de 10 metros sincronizado femenil, luego de cosechar 279.48 puntos, en el último día de competencias de clavados.

Katelyn Fung y Kate Miller de Canadá se alzaron con el oro, al totalizar 289.05 unidades; y el bronce fue para Ellireese Niday y Hannah Mclaughlin, con 249.63.

De igual forma, la pareja varonil de Kenny Zamudio y Emilio Treviño finalizó en la segunda posición en la plataforma de 10 metros, con un acumulado de 380.01 unidades; detrás de Benjamin Tessier y Matt Cullen de los Estados Unidos (413.46).

Zamudio y Treviño ganaron plata en plataforma de 10 metros

Con esta cosecha, la delegación tricolor se afianzó en la primera posición en esta disciplina, con un total de 12 medallas: cuatro de oro, seis de plata y dos de bronce. Estos resultados no solo representan un reconocimiento al talento de las clavadistas, sino que también proyectan un futuro prometedor para México rumbo a competiciones mayores en el ciclo olímpico.

Durante esta misma jornada, Brandon Pérez se colgó la medalla de bronce en la prueba de los 20 kilómetros marcha, al finalizar la carrera en 1:24:48.51, y Darío Rodríguez sumó otro tercer lugar en el decatlón masculino, con un total de 858 puntos, seguido del sonorense Abimelec Zamorano, con 856 unidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui