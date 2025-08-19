Navojoa se queda con el campeonato Preestatal de Beisbol de Primera Fuerza zona sur

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- En lo que fue un juego, digno de una gran final, los Cocheros de Navojoa se quedaron con el campeonato Preestatal de Beisbol de Primera Fuerza zona sur celebrado en Guaymas, Sonora, el pasado fin de semana.

Los de la Perla del Mayo se llevaron el título al imponerse 4-2 a Hermosillo ADL en duelo celebrado el pasado domingo en el campo Alfredo 'Yaqui' Ríos de la Unidad Deportiva Julio Alfonso, del bello puerto de Sonora.

El choque tuvo de todo, ya que los de Navojoa, comandados por José Manuel Delgado, vinieron de atrás para empatar a dos carreras en la baja del cuarto episodio. La igualada comenzó cuando Milton Cota abrió la tanda con imparable; ya con dos fuera, David Salgueiro conectó batazo por el jardín central que pegó en la barda, anotando Cota y Salgueiro.

El empate en la pizarra se terminó en el sexto rollo, cuando los ahora campeones sellaron dos más para tomar la ventaja que nunca perdieron, Pablo Mendoza abrió con imparable, lo imitó Sergio Villalobos, David Salgueiro tocó la pelota para avanzar a sus compañeros a tercera y segunda, mientras Mario Rosas con batazo remolcó una y Eduardo Méndez hizo la cuarta y definitiva.

Hermosillo se queda con el segundo lugar

Hermosillo anotó sus dos rayitas en el mismo amanecer del episodio, cortesía de Amed Galaz, que pegó doblete. El pitcher que salió con la mano en alto fue Caleb Sombra, en plan de relevo al inicialista Magallanes, que se fue con tres rollos de juego. El revés fue para el zurdo Diego Serna, que en cinco entradas recibió cinco indiscutibles, ponchó a tres y le anotaron las cuatro carreras.

Gran celebración

La ceremonia final fue encabezada por Cristóbal Vargas Rodríguez, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol del Estado de Sonora (Aebes), Juan Valencia Dórame, el regidor Mario Bernal Guardado, Gibrán Cervantes, presidente de la Liga Elite Interbarrial de Guaymas y más invitados. Dichos nombres entregaron trofeos al campeón Navojoa, al subcampeón Hermosillo ADL y al Mejor Jugador del Partido, que en este caso fue para Sergio Villalobos.

El MVP del torneo

Cabe destacar que, una vez finalizadas las acciones, los equipos Navojoa, Hermosillo, Guaymas Interbarrial y CR-12 de Obregón lograron conseguir el boleto al estatal que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui