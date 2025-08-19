Owen Caissie vive jornada de ensueño con la victoria de los Cubs sobre los Brewers

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Los Chicago Cubs vencieron a los Milwaukee Brewers en un encuentro cerrado; el marcador final fue 6-4 y con ello logran empatar la serie que en el primero de la doble cartelera programada para hoy. Los 'Cerveceros' buscarán evitar su primera serie desde la ocasión que enfrentaron a los Miami Marlins en la penúltima serie de julio.

Matthew Boyd fue el ganador del encuentro con una gran actuación monticular; lanzó 5.1 entradas, permitiendo seis imparables y cuatro carreras limpias, además de otorgar tres bases por bola y la misma cantidad de ponches. Chad Patrick alcanzó su octava derrota en su año de debut, pues en las cinco entradas lanzadas, recibió cinco carreras, tres de ellas limpias, además de cinco imparables, entre ellos un cuadrangular y dos bases por bola.

Las primeras anotaciones no se hicieron esperar, pues la ofensiva de los 'Cachorros' los puso adelante en el juego en su primera oportunidad al bat; a pesar de que retiraron en home a Ian Happ después de conectar un doblete, Owen Caissie mandó las primeras dos a la registradora con un sencillo y en la tercera entrada, Willi Castro la puso por detrás de la barda del jardín central, poniendo cinco carreras a su favor.

Los Brewers intentaron la remontada, anotando carreras por tres entradas consecutivas; en el cuarto rollo, Christian Yelich conectó un cuadrangular solitario; en la quinta entrada, Sal Frelick trajo una más con un sencillo y Brice Turang trajo la tercera carrera para la novena de Milwaukee. El jardinero de los Cubs, Owen Caissie, conectó el primer cuadrangular de su carrera en Grandes Ligas, poniendo el encuentro con el marcador final.

El venezolano Daniel Palencia se encargó de salvar el encuentro, metiéndose al top 10 de líderes en ese rubro del viejo circuito; a pesar de la derrota, los Milwaukee Brewers se mantienen como el mejor equipo de MLB en cuanto a promedio de ganados y perdidos se refiere. Los 'Cerveceros' tienen 79 victorias por 46 derrotas, lo cual les deja un promedio de victorias de .632, lejos del segundo lugar que le pertenece a Detroit Tigers con .583.

Fuente: Tribuna del Yaqui