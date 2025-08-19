"Perdió la serenidad": Histórico entrenador mexicano tunde al 'Chicharito' por sus polémicas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las críticas en contra de Javier Hernández siguen llegando, pues ahora, un director técnico histórico dentro del futbol mexicano, no dudó en criticarlo por sus acciones; Enrique 'Ojitos' Meza habló de la situación actual del 'Chicharito' y opinó que el delantero de las Chivas necesita relajarse y tomar las cosas más a la ligera.

En una entrevista realizada por el periodista David Faitelson, se le cuestionó al 'Profe' sobre la vida personal y profesional del exdelantero de la Selección Mexicana, a lo cual Meza contestó con mano dura, asegurando que el 'Chicharito' es otra persona totalmente diferente de unos años para acá. "Fue el niño querido de todo México, todos disfrutamos de sus logros, nos gustaba cómo jugaba; lo conozco desde que era niño, nadie está en contra de él, pero pierde la calma con mucha frecuencia y eso me parece que no es bueno".

En cierto modo, responsabilizó a la prensa, pues él piensa que en los últimos años todos los medios se han encargado de señalar solo lo malo en el jugador, en especial desde su regreso a México con el 'Rebaño Sagrado'. "Por ahí él se sintió molesto; no es suficiente la razón para decir cosas, pero perdió un poco la serenidad. Yo no hablaría de perder el piso, simplemente hablaría de serenidad porque se sintió en un momento dado agredido y por eso contestó".

El mismo Faitelson fue uno de los primeros periodistas que alzaron la voz en contra de los videos publicados por el mexicano; tras su primer video viral en su cuenta de Instagram, el periodista no dudó en llamarlo "estúpido", además de tacharlo de misógino en reiteradas ocasiones. Otro periodista que alzó la voz en contra de Hernández fue Enrique Garay, el cual llamó "engendro" al futbolista, además de recordar que Javier abandonó sus estudios por su carrera en el deporte.

La situación actual de Javier Hernández con el club Chivas de Guadalajara es incierta, pues no ha visto acción en más de un mes, cuando comenzó a publicar los polémicos videos. Tras una investigación, determinaron que una multa económica era el escarmiento suficiente, pero de manera misteriosa, el club anunció que el futbolista estaría fuera un tiempo por una supuesta lesión y, sin dar más detalles, fue separado del equipo.

