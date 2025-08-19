Regreso de Judge a los jardines con Yankees está en pausa; Stanton tomará su lugar

Comparta este artículo

Tampa, Estados Unidos.- Una de cal y otra de arena para los New York Yankees, después de que el manager Aaron Boone anunciara que Giancarlo Stanton regresará a la alineación en el jardín derecho el martes por la noche, después de perderse tres juegos con lo que el equipo describió como dolor general, al tiempo que también brindó una actualización sobre Aaron Judge.

Boone, hablando para la estación de radio WFAN, dijo que no hay un cronograma para el regreso de Judge, quien podría no recuperar su salud esta temporada.

Estamos tratando de llegar al punto en que pueda soltar el brazo con facilidad y sea capaz de protegerse a sí mismo", comentó Boone sobre Judge. "No creo que en ningún momento de este año lo vayamos a ver lanzando como lo hace normalmente, pero eso también está bien. Tenemos que sentir que puede salir y ser capaz de protegerse a sí mismo y defenderse bien".

Judge se ha limitado a jugar como bateador designado desde que fue activado de la lista de lesionados el 5 de agosto, después de que sufrió la lesión el 22 de julio en Toronto, cuando se pudo apreciar en varias repeticiones de televisión cómo hacía un gesto de dolor después de un tiro desde el jardín derecho.

Se ve difícil que 'El Juez' regrese a los jardines este año

"Todavía no lo sé", dijo Boone sobre el regreso de Judge al campo. "Estoy esperando que los preparadores físicos digan: 'Sí, luz verde'", señaló Boone. "Sé que se espera que vuelva a lanzar a larga distancia (el martes). Entonces, no espero eso aquí en Tampa. Pero, ¿podría ser (el jueves contra) Boston? Quizás. Simplemente no lo sé todavía".

Los Yankees llegan a la serie contra Tampa después de una barrida de tres juegos sobre los St. Louis Cardinals y tienen una ventaja de tres juegos por el último puesto de comodín de la Liga Americana. Ofensivamente, estarán satisfechos si Judge simplemente puede seguir siendo productivo en el plato. Comenzó la semana bateando .333 con 39 jonrones, 91 carreras impulsadas y un OPS de 1.134, todos entre los líderes de la liga. Su jonrón del domingo fue su primer extrabase desde que regresó.

Stanton entrará al quite en el jardín derecho

Esta situación con Judge para jugar en el campo ha reducido la flexibilidad del equipo. Stanton batea apenas .299 con 12 jonrones, 34 carreras impulsadas y un OPS de .953 esta temporada, pero su largo historial de lesiones hace que cualquier asignación en los jardines sea un riesgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui