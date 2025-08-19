"Somos los mejores del mundo": Inter de Miami advierte a Tigres previo a los cuartos de final

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Los cuartos de final en la Leagues Cup se disputarán este miércoles, 20 de agosto, y uno de los duelos más atractivos de esta ronda es el que enfrente a los Tigres UANL contra el Inter de Miami. Posterior al último entrenamiento por parte del conjunto estadounidense, un jugador de las 'Garzas' lanzó una advertencia para el equipo regio.

El lateral argentino, Marcelo Weigandt, advirtió al conjunto de los Tigres que ellos son los rivales a vencer, pues cuentan con el mejor plantel, pero permanecerán concentrados y darán lo mejor en las canchas. "Va a ser un gran partido; todos los encuentros que jugamos nosotros se disputan al máximo porque tenemos a los mejores del mundo y todos nos quieren ganar. Hay que estar siempre concentrados y dando lo mejor".

De igual manera, el argentino aseguró que el jugar con su compatriota, Lionel Messi, es una de las mejores cosas en su carrera, pues, según indica, cuando comparten la cancha, el exdelantero del Barcelona da muestra de sus capacidades y, según comentó, "suceden cosas increíbles". También señaló la gran capacidad de recuperarse de las lesiones, pues lo hace en poco tiempo y, cuando regresa a jugar, pareciera que nunca estuvo fuera de circulación.

Lionel Messi entrenó apartado del grupo de nueva cuenta

Pese a su regreso a las canchas el fin de semana en la MLS, en el entrenamiento previo al compromiso en la fase de eliminación directa de la Leagues Cup, Messi entrenó apartado del grupo; se le cuestionó al entrenador, Javier Mascherano, sobre esa situación, a lo cual comentó que el entrenamiento solitario fue porque durante el partido del sábado no se sintió del todo cómodo en los 45 minutos de acción.

Sobre si estará disponible para el encuentro de la Leagues Cup en el Chase Stadium, señaló que, de momento, no está descartado y dependerá de cómo Leo perciba su evolución. "Lo vamos a ir viendo, pero no está descartado, no te puedo decir si va a jugar o no, porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga". Javier Mascherano aseguró que, de no sentirse apto para arrancar el encuentro, podría disputar los últimos minutos del partido, en caso de así necesitarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui