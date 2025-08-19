"Vergonzosa participación": Mauricio Sulaimán habló sobre la extradición de Julio César Chávez Jr

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, rompió el silencio y habló sobre el tema de Julio César Chávez Jr, el cual, después de estar detenido en Estados Unidos, fue extraditado y se encuentra en el Cefereso 11, una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, en la cual han pugnado su condena algunos de los capos más peligrosos del narcotráfico.

El empresario y administrador deportivo salió a pedir respeto por la familia del pugilista y a pedir que se calmen las especulaciones, pues solo lastiman a la gente cercana de los Chávez. "Pues ya está en México, que era algo de lo que había gran incertidumbre desde su detención. Ha causado mucha noticia, mucha especulación, una vergonzosa participación en redes sociales de gente oportunista, de gente de mal corazón que solamente opina para lastimar".

De igual manera, señaló que le da su confianza al exboxeador, pues lo conoce desde que era niño y sabe la clase de personas que son tanto él como su papá. "A Julio César desde niño lo conocí, al papá, y es gente noble, gente buena, gente de trabajo, que han puesto a México en lo más alto por medio del boxeo". También recalcó la confianza en las autoridades mexicanas y espera que le den una oportunidad de presentar las pruebas pertinentes para salir libre.

Dios quiera que ya empiece un proceso, que las situaciones queden claras con las autoridades y que se pueda saber realmente qué ha sucedido. Y le pido a Dios que sea lo que sea, que se le dé la oportunidad de que se pruebe lo que se tenga que probar".

El empresario señaló que ha estado en contacto constante con Julio César Chávez, el cual se encuentra preocupado y consternado por la situación que atraviesa su hijo. "Como padre está deshecho, está indignado por muchas cosas que han sucedido. Y repito, ya está en manos de las autoridades mexicanas y veremos de qué se trata, porque hay mucha mala información, mucho desconocimiento, y hasta que no se sepa realmente de qué se trata, pues no se puede opinar de manera formal".

