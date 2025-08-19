Ya hay FECHA para el clásico sonorense de la LAMP en la Fiesta Mexicana de Beisbol

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El arranque de temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) se encuentra a la vuelta de la esquina, por eso los equipos ya se encuentran afinando detalles para comenzar con la pretemporada, como es el caso de los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Ciudad Obregón.

Ambos clubes, que protagonizan el clásico sonorense en la LAMP, trasladarán su rivalidad deportiva al estado de Arizona de Estados Unidos, en la tradicional Mexican Baseball Fiesta, torneo que se ha vuelto una sensación como pretemporada.

El primer choque entre ambas novenas en este certamen será el 27 de septiembre en Phoenix. La siguiente parada se realizará en Douglas, el 1 de octubre. Mientras que Yaquis de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo culminarán la pretemporada en Arizona dentro de la Mexican Baseball Fiesta, en Tucson, del 2 al 5 de octubre, donde se espera una gran respuesta por parte del aficionado sonorense.

Naranjeros, en preparación

Resto de preparación

Este martes 19 de agosto, a través de sus redes sociales y un boletín para medios, la directiva de los Naranjeros de Hermosillo anunció el calendario oficial de preparación, en el cual vienen los partidos amistosos que tendrán de la 'H' en diferentes escenarios y no solamente en la Baseball Fiesta.

Al menos 13 juegos sostendrán los de Juan Gabriel Castro como parte de su preparación, iniciando el próximo 19 de septiembre en Nogales, Sonora, ante el Tucson Baseball Team, escuadra con la que precisamente hará su debut de campaña en octubre.

Estos duelos continuarán los días 20 y 21 en Nogales, Arizona, ante el mismo rival, en una pequeña gira donde ya se podrá ver la formación y proyección que tendrán las dos instituciones de la Liga Arco.

Mientras que uno de los juegos de exhibición más llamativos que tendrán los de la capital del estado es el que tendrán contra los prospectos de los Atléticos de la MLB en Mesa el 22 de septiembre.

Calendario de Naranjeros en pretemporada

Cabe destacar que el debut de la nación naranja en el beisbol invernal del país es el 15 de octubre en Arizona, frente a Tucson, conjunto que hará su estreno en el circuito, ocupando el lugar de los históricos Mayos de Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui