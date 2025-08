¡Lamentable! Katia García recibe amenazas de aficionados de Rayados del Monterrey

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La árbitra mexicana Katia Itzel García fue amenazada de muerte por la afición del Monterrey, después de la derrota sufrida contra el Cincinnati FC en la jornada 1 de la Leagues Cup 2025. Katia fue la silbante central del encuentro y los seguidores de los Rayados la culpan del resultado adverso para el club mexicano.

Los Rayados de Monterrey fueron derrotados tres goles contra dos por el Cincinnati FC, en un encuentro igualado que contó con goles de último minuto: El conjunto estadounidense comenzó el encuentro adquiriendo la ventaja a la media hora de juego y, en los segundos finales del primer tiempo, Sergio Canales logró empatar el encuentro. Luca Orellano devolvió la ventaja para Cincinnati y Pavel Bucha anotó la tercera anotación para el conjunto de la MLS. Al 90+4, Germán Berterame acercó a los regios, pero no pudieron concretar el empate.

La actuación de Katia Itzel generó polémica dentro de los seguidores de 'La Pandilla', los cuales, de manera muy lamentable, se manifestaron en las redes sociales de la árbitra mexicana, lanzando mensajes amenazantes que ponen en riesgo la integridad de la silbante. En uno de los mensajes se puede leer: "En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho. No hay fecha que no se cumpla ni palabra que no se cumpla", entre otros preocupantes mensajes, dirigidos a Katia Itzel y su familia.

Katia Itzel García recibió amenazas de muerte después de arbitrar el encuentro de Rayados de Monterrey

La árbitra se limitó a compartir el siguiente mensaje: "En México, un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres, donde 91 personas son asesinadas cada día. No podemos normalizar la violencia. ¡Rechazo total a la violencia en todos los aspectos!".

Además, compartió mensajes de diversas organizaciones como ONU Mujeres, en los cuales se fomenta el respeto y la igualdad de género. De momento, ni Rayados de Monterrey, ni la Liga MX y tampoco la Comisión de Árbitros han emitido un comunicado sobre estos lamentables hechos y las medidas pertinentes a considerar, para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

Katia Itzel García será la única árbitra central en el Mundial sub-20, a celebrarse en Chile a partir del 27 de septiembre. También cuenta con un amplio recorrido en ligas nacionales, pues ha tenido la oportunidad de arbitrar en finales de futbol femenil, así como encuentros de la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui