Leagues Cup veta a guardaespaldas de Messi, después de agredir a futbolistas del Atlas

Ciudad de México.- El comité que organiza la Leagues Cup anunció que Yassine Cheuko, guardaespaldas personal de Lionel Messi, queda suspendido por el resto del torneo, debido a que agredió a algunos jugadores del Atlas, después de concluir el encuentro de la jornada 1. No es la primera vez que Yassine Cheuko es suspendido por las mismas razones.

El encuentro realizado el miércoles 30 de junio, terminó con gol de último minuto de Marcelo Weingandt, delantero del Inter de Miami. Después de un encuentro intenso, Messi celebró efusivamente, provocando a los jugadores del Atlas que se encontraban a su alrededor. Al terminar el encuentro, los ánimos se calentaron y en el centro de la cancha, comenzaron los empujones y gritos entre jugadores de ambas escuadras.

Fue ahí cuando Cheuko ingresó al campo, separando la riña entre los clubes con empujones hacia los jugadores del Atlas para evitar que se le acercaran al jugador argentino. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Matheus Doria, defensa del Atlas, comentó que están de acuerdo en que Messi tenga seguridad personal, pero no deberían permitirle el acceso al campo de juego. "Entiendo que el guardaespaldas de Messi está ahí para protegerlo de una posible entrada de un aficionado, no lo sé, pero entre jugadores, no tiene ese permiso".

La Leagues Cup emitió un comunicado, en el cual se anunció que un miembro de la delegación del Inter de Miami sería suspendido de todas las áreas técnicas por el resto del torneo después de lo sucedido en el Chase Stadium. "Tras el partido del 30 de julio entre el Inter Miami CF y el Club Atlas, un miembro de la delegación del club Inter Miami mostró una conducta inadecuada al entrar en zonas restringidas sin una acreditación oficial del evento". También comunicaron que el club fue acreedor de una sanción económica.

En abril de este año, se dio a conocer que la MLS había prohibido el acceso de Yassine Cheuko al área de las bancas de suplentes y a la banda del terreno de juego, después de varios incidentes que lo involucraban.

Fuente: Tribuna del Yaqui