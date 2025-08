"Prefiero ser real": 'Chicharito' reaparece y enciende las redes sociales con nuevos videos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Javier 'Chicharito' Hernández volvió a encender las redes, pues publicó una serie de videos, hablando sobre los polémicos temas que le costaron una llamada de atención por la Federación Mexicana de Futbol. Ahora, acompañado por María Gómez, la cual se presenta como una psicóloga integrativa, Hernández entabla una conversación en la cual, analiza lo expuesto en los anteriores videos.

En la publicación escribió: "Nos enseñaron a mostrar solo lo perfecto. A vivir desde la imagen, no desde la esencia. A cumplir expectativas antes que a escucharnos de verdad. Perseguimos una idea de perfección inhumana, y cuando alguien se atreve a ser real, lo crucificamos", seguido de varios videos a modo de entrevista.

En uno de ellos, se le escucha al 'Chicharito' preguntar a María si los comentarios realizados por el futbolista la hicieron sentir mal o si le faltó el respeto, a lo cual respondió que se descontextualizó lo comentado por Javier y que hace un par de años sí se hubiera ofendido, pues desde chica, se le inculcó que debía ser una mujer trabajadora y no quedar relegada al hogar. "Toda mi generación, mis primas, ninguna sabía mucho sobre la casa, sobre limpiar, sobre cocinar. Yo tuve que aprender todas esas cosas cuando me fui a Estados Unidos. Entendí que eran cosas súper importantes, incluso para mí como persona, para yo vivir sola".

El delantero mexicano aclaró que la intención de sus videos, jamás fue ofender a nadie, solo trató de exponer un tema que él ve interesante. También negó categóricamente los rumores que apuntaban a una deuda en la pensión alimenticia de su hijo y que constantemente comparte tiempo con él. "Desde que me divorcié no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia. Veo completamente a mis hijos en el tiempo acordado que tuvimos la mamá y el papá. Tengo muchas cosas que pudiera decir, pero respeto tanto a la mujer y a la que es madre de mis hijos".

Por último, señaló que, con este ejercicio, está intentando que la gente conozca a la persona detrás de la figura pública, que ha estado atravesando problemas que la gente desconoce, pero a pesar de eso, está adquiriendo mucho conocimiento de lo sucedido; "Mil veces prefiero ser vulnerable y real a quedar bien con todo el mundo y a ser de una manera falso".

Fuente: Tribuna del Yaqui