Buenas noticias para Houston Astros: Isaac Paredes, cerca de volver al Big Show

Texas, Estados Unidos.- No todas son malas noticias para Isaac Paredes y los Houston Astros, pues al parecer el pelotero mexicano regresaría mucho antes de lo planeado a la actividad. Este miércoles 20 de agosto, a través de sus redes sociales, el hermosillense mostró un mensaje de aliento de poder regresar en la recta final de la actual temporada.

"Cada vez más cerca", fueron las palabras que escribió el de la 'H' acompañada de una foto suya con el uniforme de los Astros, en lo que parece ser un escenario positivo para ambas partes, ya que estaba contemplado que el mexicano se perdería todo lo que resta de la temporada.

Detalles de la lesión

Cabe destacar que el tercera base sonorense decidió rehabilitar su lesión en el tendón de la corva derecho, en lugar de someterse a una cirugía, con el objetivo de no perderse toda la temporada y tener la esperanza de reforzar a su equipo en la recta final y ser una pieza importante para los Houston Astros en la recta final y los playoffs.

La baja del hermosillense ha debilitado por completo la ofensiva del conjunto texano, pues desde que no está Paredes en el campo, la franquicia registra 13 victorias y 16 derrotas, sacando apenas 1.5 juegos de ventaja a Seattle, por lo que si se mantienen en ese ritmo podrían perder el Oeste de la Liga Americana.

Pelota invernal

Aunque no es seguro que pueda estar listo en la recta final de temporada en las Grandes Ligas, con lo compartido este miércoles, se abre más la posibilidad de que el azteca pueda representar a los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El club de la capital sonorense contempló al pelotero como uno de los invitados para la pretemporada, al igual que los ligamayoristas mexicanos Alejandro Kirk y César Salazar.

Hasta el momento, Houston Astros no ha informado nuevas noticias sobre la lesión de Paredes, pero parece que solo es cuestión de tiempo para que una vez más aparezca el hermosillense en el mejor beisbol del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui