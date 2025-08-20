Caso Chávez Jr: ¿Qué otros deportistas mexicanos han sido ligados al narcotráfico?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julio César Chávez se encuentra en medio de un proceso penal en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, tras ser extraditado de Estados Unidos, donde estuvo detenido por más de un mes. Primero se anunció que fue capturado por las autoridades norteamericanas por problemas en su estadía legal, pero después se reveló una investigación en su contra por nexos con el narcotráfico, en especial con el Cartel de Sinaloa, así como de tráfico de armas.

De manera lamentable, el pugilista no ha sido el único atleta nacional en ser vinculado con la delincuencia en México, pues otros deportistas de talla mundial han cumplido penas en cárceles de Estados Unidos y los han colocado en las listas de personas ligadas al lavado de dinero para las organizaciones criminales.

Esteban Loaiza

El exlanzador de MLB, Esteban Loaiza, fue detenido en San Diego, Estados Unidos, tras una parada de tráfico por conducir a exceso de velocidad; después de la revisión, se le encontraron 20 kilogramos de cocaína en su vehículo, por lo que fue arrestado y acusado de delitos graves de posesión o compra de narcóticos y transporte o venta de narcóticos. Loaiza se declaró inocente en agosto de ese año, pero solo un mes después, se declaró culpable y terminó condenado a tres años de prisión. Fue puesto en libertad a los dos años y solicitó asilo político en Estados Unidos, ya que había recibido amenazas en México, pero aun así fue deportado.

Esteban Loaiza, exlanzador de MLB, enfrentó un juicio por posesión y tráfico de armas

Jared Borgetti

El histórico delantero de la selección mexicana, Jared Borgetti, estuvo relacionado con el Cartel de los Arellano Félix; en unos videos virales, se observó a Borgetti, acompañado del también futbolista Omar Bravo, en una fiesta en el Hotel Marbella de Los Cabos, Baja California Sur. En ese festejo ocurrió la famosa ejecución de Francisco Rafael Arellano Félix; la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó la presencia de ambos futbolistas, pero no emprendieron acciones legales en contra de ellos.

Rafael Márquez

El eterno capitán de la selección mexicana, Rafael Márquez, fue investigado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero en el 2018. Las oficinas de investigación anunciaron que al menos ocho empresas estaban ligadas con el 'Kaiser', por lo cual se congelaron las cuentas del futbolista. En 2021, la OFAC declaró inocente a Rafael Márquez y cerró el caso.

Rafael Márquez, excapitán de la Selección Nacional, fue investigado por lavado de dinero para el narcotráfico

Fuente: Tribuna del Yaqui