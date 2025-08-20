El atletismo le da dos de oro a México en los Juegos Panamericanos Jr.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de finalizar las actividades de la natación de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde la delegación tricolor se destacó como la mejor de la competencia, ahora toca el turno al atletismo, donde ya inició la cosecha de preseas para los representantes aztecas.

La jornada del miércoles la encabezaron las mujeres, con Antonia Sánchez y Dafne Juárez subiendo a lo más alto del podio en las pruebas de pista y campo, además de los representantes de los deportes acuáticos que también contribuyeron a que México se mantenga en los primeros lugares del medallero.

Antonia se coronó como la mejor en los 400 metros con vallas, con un tiempo de 55.91 segundos, el cual también es récord panamericano junior.

Antonia voló sobre la pista para llevarse el oro

Dafne, por su parte, conquistó también la presea dorada en la prueba de los 1,500 metros femenil con un tiempo de 4:23.58; seguida de la también mexicana Sabrina Salcedo, que llegó detrás de ella con un crono de 4:24.87 minutos, para conseguir el 1-2.

De igual manera, la delegación tricolor inició su actividad en la disciplina de levantamiento de pesas con un par de preseas argentas; la primera se la llevó Leonardo Torres tras levantar 274 kilos (124 en arranque y 150 en envión) en la división de 71 kilos. La otra fue para María Verdín, que conquista la segunda posición de los 58 kilogramos con un total de 189 kg (84 kg de arranque y 105 kg en el envión).

Leo Torres levantó la medalla de plata

Los deportes acuáticos también sumaron al medallero tricolor, donde José Enrique Gil terminó tercero en la final de C1-1,000 metros masculino, con un tiempo de 4:26.33 minutos, en la primera jornada del canotaje de los Juegos Panamericanos Junior.

Más tarde, Pablo Font también subió al podio con un tercer lugar en la prueba de esquí acuático y wakeboard, donde totalizó 10,390 puntos en la prueba de figuras, y Jaime Palomino agregó otro bronce en la final de slalom varonil con puntuación de 1.50/58/10.75 en el esquí acuático y el wakeboard.

Otra de las disciplinas en las que se espera que la delegación tricolor consiga medallas es la natación artística, donde la dupla formada por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón cierra en el primer lugar, con 217.3984 puntos, en la competencia de dueto mixto, rutina técnica. El viernes, competirán por medallas en rutina libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui