El campeón decepciona: Toluca cae en penales ante Orlando y se despide de la Leagues Cup

Carson, Estados Unidos.- Los Tigres fueron el primer equipo que este miércoles 20 de agosto decepcionaron en la Leagues Cup, pero en otro de los partidos más atractivos de los cuartos de final, los Diablos Rojos del Toluca, quienes son los actuales campeones de la Liga MX, igualmente quedaron a deber, pues cayeron ante el Orlando City en la ronda de penales.

Fue el arquero Pedro Gallese quien se robó los reflectores, al atajar dos penales y anotar el tiro con el que su club se instaló en las semifinales de la Leagues Cup y que se medirán precisamente ante el Inter de Miami, de Lionel Messi y Luis Suárez.

El club de la MLS, ante todo pronóstico, superó 5-6 al conjunto escarlata tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, donde el verdugo de las aspiraciones de los campeones fue el portero peruano, que tuvo un paso breve hace algunos años en la Liga MX, con Veracruz.

El partido

En las acciones del encuentro, el juego fue muy parejo, con pocas opciones dentro del área y una lucha constante en el mediocampo para tener el balón. En su condición de local, Orlando fue quien marcó más condiciones, e inclusive se quedaron muy cerca de anotar cuando, tras recibir un pase filtrado de Marco Pasalic, David Ojedalo quedó frente al portero Luis García y definió de manera precisa, mandando la pelota al fondo al 17', pero el VAR lo revisó y se anuló por fuera de lugar.

El equipo del Estado de México mejoró en la segunda parte, con mayor posesión de balón y un Alexis Vega generando peligro por las bandas, pero Pedro Gallese se encargó de rechazar varios disparos y mandar todo para la ronda de penales.

Ya en esa ronda, los primeros 10 disparos fueron positivos, ejecutados a la perfección (5-5), hasta que llegó la muerte súbita en la que Nico Castro y Juan Pablo Domínguez fallaron para Toluca, y el arquero del conjunto de la MLS terminó por anotar el tanto de la victoria.

Con este resultado, el sueño que tenía Antonio Mohamed de que se convirtieran en el primer equipo mexicano en ganar la Leagues Cup se esfumó y no solo eso, también se quedaron lejos de lograr el doblete y demostrar por qué es uno de los mejores clubes de la zona de Concacaf.

Fuente: Tribuna del Yaqui