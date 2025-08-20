FMF inicia investigación por actos violentos en Liga MX; Tigres confirma sanciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de un lamentable fin de semana en el cual los estadios del futbol mexicano se volvieron a manchar por diversos actos violentos, la Federación Mexicana de Futbol anunció que iniciarán una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en los tres estadios de la Liga MX.

Mediante sus redes sociales, la FMF lanzó un comunicado, en el cual informaron que comenzaría una ardua investigación para dar con los responsables y hacer lo pertinente en pro de evitar nuevos actos de violencia. "La FMF, la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria informan que, tras los hechos de violencia suscitados durante la Jornada 5 de la Liga MX en los estadios Universitario y Akron, iniciaron una investigación de oficio para deslindar responsabilidades".

De igual manera, señalaron que trabajarán en coordinación con las autoridades pertinentes y compartirán los resultados de la carpeta de investigación para coordinar esfuerzos y determinar nuevas estrategias para salvaguardar la integridad de los asistentes a todos los inmuebles de la Liga MX.

Los Tigres de la UANL también anunciaron sanciones a los aficionados que protagonizaron los actos de violencia el sábado 16 de agosto en contra de las Águilas del América; según informó el club, se logró la detención de tres personas, las cuales fueron señaladas como responsables de comenzar una riña entre las barras de ambos equipos. Del mismo modo, se anunció que se identificaron otros aficionados que golpearon a un grupo de personas en la explanada exterior del Estadio Olímpico Universitario, mediante el uso de cámaras de seguridad; todas las personas identificadas fueron vetadas de por vida y enfrentarán un proceso penal.

Las Chivas del Guadalajara no emitieron comunicado alguno después de la pelea en el interior del Estadio Akron, donde resultó que uno de los protagonistas es hermano del jugador del 'Rebaño', Ángel Saldívar; por su parte, el Puebla solo indicó que el estacionamiento de su inmueble estaba cerrado, después de que se suscitara un ataque armado en el mismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui