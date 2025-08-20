Jugador histórico de Yankees y Salón de la Fama en la MLB, lanzará la primera bola con Jaguares

Comparta este artículo

Tepic, Nayarit.- El 15 de octubre del presente año será una fecha histórica para el beisbol profesional en México, pues será el día en el que se escribirá el primer capítulo de la nueva franquicia: los Jaguares de Nayarit en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El conjunto que ocupará el lugar de los Sultanes de Monterrey en la LAMP quiere marcar diferencia en el circuito desde el inicio; por eso, en conferencia de prensa que se realizó este miércoles 20 de agosto, la directiva dio a conocer que el legendario Mariano Rivera hará oficialmente el lanzamiento de la primera bola en la inauguración que tendrán en casa contra los Venados de Mazatlán.

Ante la presencia de los medios de comunicación, la conferencia fue encabezada por Héctor Torres Fitch, director de operaciones del club Jaguares; Cuitláhuac Rodríguez, director deportivo; Luis Carlos Rivera, manager; y Emmanuel Rangel, gerente deportivo.

Más sorpresas

Aunque esta noticia emocionó al aficionado del 'Rey de los Deportes', porque se trata de la presencia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y quien es el lanzador con más rescates en la historia de las Grandes Ligas, no es la única sorpresa que prepara el conjunto debutante.

Héctor Torres Fitch, director de operaciones de los felinos, arrojó otro 'bombazo', debido a que confirmó estar en pláticas con el ligamayorista Randy Arozarena, quien se volvió una figura en el país tras su participación con México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Aunque no es un hecho, sí existen altas posibilidades de que el cubanomexicano acepte la invitación de volver a tener actividad en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, certamen el cual ya conoce; tuvo un paso con los Mayos de Navojoa entre las temporadas de 2016 y 2019.

De darse este movimiento, el conjunto estaría dando un golpe de autoridad en su primer año dentro del beisbol invernal. Los directivos dejaron claro que dependerá de cómo termine su temporada con los Seattle Mariners en la MLB.

Por otra parte, Jaguares de Nayarit comenzará con sus trabajos de pretemporada el próximo 1 de septiembre en Tepic y a partir del día 20 arrancarán con los juegos que tienen de preparación, para alistar su debut el próximo 15 de octubre en el Estadio Coloso del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui