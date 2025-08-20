Levante vs Barcelona EN VIVO: ¿A qué hora y dónde VER en México LaLiga EA Sports?

Comparta este artículo

Valencia, España.- Barcelona busca imponer condiciones desde el inicio de la presente temporada de LaLiga EA Sports. Para la jornada 2, el equipo culé volverá a ser visitante y en esta ocasión se medirá al Levante UD, escuadra que perdió 2-1 en su debut ante Deportivo Alavés. En el papel pinta para ser uno de estos duelos estilo 'David contra Goliat', sin embargo, en el futbol no hay nada escrito y queda ver cómo se desarrollarán las acciones en el Estadio Ciutat de València.

En su presentación, los pupilos de Hansi Flick golearon 3-0 en su visita al RCD Mallorca, demostrando una pegada impecable desde las primeras acciones del encuentro. Apenas al minuto 7, Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha, abrió el marcador y apenas al 23 llegó el 2-0 cortesía de Ferran Torres. Los Bermellones sufrieron las expulsiones Manuel Morlanes y Vedat Muriqi en el primer tiempo, por lo que en la parte complementaria se encerraron para no recibir más goles.

En el tiempo agregado de la segunda parte, Lamine Yamal hizo su clásico recorte al centro desde la banda derecha y con un fierrazo de pierna izquierda puso cifras definitivas. La diferencia de goles le permite al Barça ocupar el liderato de la liga española de forma momentánea y a la espera de poder hilar triunfos al término de esta segunda fecha. Hay que mencionar que Marcus Rashford, refuerzo para esta campaña, hizo su debut con la playera blaugrana.

Por su parte, los dirigidos por Ángel Saiz sucumbieron ante el Alavés en la parte final del cotejo. Al minuto 68, Jeremy Toljan puso el 1-1 para los Granotes, sin embargo, el argentino Nahuel Tenaglia le dio la victoria 2-1 a los Alavesistas. Para esta temporada 2025-26, el Levante basa su ataque en jugadores interesantes, aunque no de mucho renombre como el veterano José Luis Morales e Iván Romero.

Posibles alineaciones Levante vs Barcelona

Levante: Pablo Cunat, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Jeremy Toljan, Pablo Martínez, Oriol Rey, Manu Sánchez, Victor García, Iván Romero y Brugui.

Barcelona: Joan García, Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alex Baldé, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres.

Dónde en México el Levante vs Barcelona de la jornada 2 de LaLiga

Día: Sábado 23 de agosto de 2025

Hora: 13:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciutat de València

Dónde ver: Sky Sports

Fuente: Tribuna del Yaqui