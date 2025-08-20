Lionel Messi no estará disponible para el partido contra Tigres de la Leagues Cup

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Lionel Messi no estará disponible para el juego de cuartos de final en la Leagues Cup en contra de los Tigres de la UANL, tras resentirse de la lesión que sufrió en la jornada dos del torneo en contra del Necaxa; el astro argentino regresó a las canchas el fin de semana en la MLS, pero solo disputó 45 minutos contra el LA Galaxy, y salió de cambio al sentir una incomodidad en su pierna.

Lionel Messi sufrió una lesión en el encuentro de la jornada 2 de la Leagues Cup en contra del Necaxa; en el arranque del partido, el astro argentino cayó al césped y los médicos determinaron que no estaba en condiciones para seguir. Los resultados de las pruebas médicas revelaron una lesión muscular leve en su pierna derecha, con tiempo de recuperación indeterminado.

La semana anterior, se informó que Messi estaba realizando ejercicios con mayor exigencia, para reintegrarse al equipo lo antes posible. En la conferencia de prensa previa a su encuentro contra el LA Galaxy en la MLS, Mascherano reveló que el jugador argentino se encontraba listo para volver a las canchas. "Leo está bien, desde el miércoles ha entrenado con el equipo, ustedes lo vieron y, más allá de que nos falta el entrenamiento de hoy, si no pasa nada raro, va a estar convocado para el partido de mañana".

Tras su regreso a la actividad de la MLS el fin de semana pasado, durante el entrenamiento del martes 19 de agosto, se le vio a Messi entrenando apartado del grupo, ya que en el encuentro contra el LA Galaxy, solo pudo jugar medio tiempo al resentirse de la lesión muscular en su pierna derecha; a pesar de eso, Javier Mascherano, entrenador del Inter de Miami, aseguró que 'Leo' no quedaba descartado para el encuentro de la Leagues Cup.

Con las alineaciones ya listas, se reveló que Messi no estará disponible para el encuentro, ya que no saldrá a la banca, pues no fue convocado, aunque sí se encuentra en el inmueble, pues llegó acompañando a sus compañeros; se espera que durante el transcurso del partido, el club de las 'Garzas' emita un comunicado donde explique los motivos de su ausencia en las canchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui