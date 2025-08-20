Los guardan; los Steelers jugarán su último partido de pretemporada sin titulares

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Al parecer, Mike Tomlin no tiene prisa por ver al futuro miembro del Salón de la Fama, Aaron Rodgers en el emparrillado; al menos no en la pretemporada.

Este miércoles, el entrenador de los Pittsburgh Steelers anunció que ni el veterano mariscal de campo, ni el tackle defensivo All-Pro Cam Heyward, el apoyador externo estrella T.J. Watt y el receptor abierto DK Metcalf, jugarán contra Carolina en el último partido de pretemporada el jueves.

Todos los demás en la lista que están sanos, incluidos los backs defensivos Jalen Ramsey y Darius Slay, el corredor Jaylen Warren y el ala cerrada Pat Freiermuth, podrían salir al campo en Carolina.

Tomlin no quiere sustos de cara al kick off de temporada

Todos los anteriores, forman parte de un grupo considerable que vio las dos primeras exhibiciones de Pittsburgh desde la banca. Sin embargo, con más de dos semanas para prepararse para el primer partido en gira contra los New York Jets, Tomlin ve una oportunidad para que la mayoría de su equipo se quite un poco de óxido antes de que los juegos comiencen a contar.

Por su parte, Rodgers, de 41 años, ha dicho durante todo el campamento de entrenamiento que estaría más que dispuesto a salir al campo. Tomlin dijo que ha visto suficiente progreso en el último mes como para que no haya necesidad de poner a Rodgers en peligro.

Rodgers estará listo para el arranque de campaña

"Me siento cómodo con lo que estoy viendo aquí, obviamente", dijo Tomlin. "Si no lo fuera, estaría jugando con él". Cuando se le preguntó el martes qué quiere ver en Carolina, Rodgers repitió la palabra "salud" varias veces.

Sin embargo, la decisión de no tener a Rodgers en el campo durante al menos una serie durante la pretemporada es un paso inusual para Tomlin, quien está entrando en su temporada número 19 al frente de los Steelers.

T.J. Watt tampoco estará ante las Panteras

Ben Roethlisberger, el veterano mariscal de campo de Pittsburgh, siempre vio algún nivel de acción en los juegos de agosto, y cada uno de los titulares de la Semana 1 desde el retiro de Roethlisberger en enero de 2022, Mitch Trubisky, Kenny Pickett y Justin Fields, hicieron al menos una aparición simbólica, si no más, en la pretemporada.

Al igual que estos últimos tres, Rodgers está en su primer año con Pittsburgh; pero a diferencia de ese trío, Rodgers es el jugador activo de mayor edad de la liga y aún está a menos de 24 meses de una lesión en el tendón de Aquiles que interrumpió su temporada inicial con los Jets en 2023 después de solo cuatro jugadas.

