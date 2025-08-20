Los sonorenses Abimelec Zamorano y Rafael Buelna finalizan su participación en Asunción

Comparta este artículo

Asunción, Paraguay.- Sonora sigue haciendo acto de presencia en uno de los torneos más importantes del año a nivel internacional, como lo son los Juegos Panamericanos Junior, que se están realizando en Asunción, Paraguay, donde la delegación mexicana está teniendo un gran paso.

Este martes 19 de agosto, los destacados atletas sonorenses Abimelec Zamorano y Rafael Buelna finalizan su actuación en el certamen y, aunque no lograron subir al podio, los mexicanos se van con la frente en alto, al dejarlo todo en cada una de sus pruebas.

En el caso de Abimelec, terminó en la sexta posición del decatlón y Rafael no pudo avanzar a la final de los 400 metros planos, en la jornada dos de atletismo que se realiza actualmente en tierras paraguayas.

Referente a la última sesión de decatlón, Zamorano Ramos tuvo actividad en las cinco pruebas restantes, para culminar con un total de 6 mil 502 puntos, después de que en 100 metros terminó con 856 puntos (cuarto lugar con 14:95); en lanzamiento de jabalina 735 (segundo con 59.80); en disco 615 (quinto con 37.56); en mil 500 metros planos 456 (sexto con 5.18’81); y en el último, que fue el salto de garrocha, no marcó unidades.

En dicha prueba, la presea de oro fue para el cubano Josimi Sánchez (7,550), la plata fue para el venezolano Carlos Córdova (7,393) y el bronce lo levantó el chileno Max Moraga (7,304). El otro mexicano en la competencia, Darío Rodríguez (7,050), estuvo muy cerca de acariciar el podio al colocarse en la cuarta posición.

Del lugar cinco al octavo puesto se ubicaron el brasileño Luis Arthur Santos (6,640), el hermosillense Abimelec Zamorano Ramos (6,502), el paraguayo Alexandre Mannel (5,220) y Antoni Estrada (1,484), de Venezuela.

Por su parte, el velocista Buelna se despidió del evento como quinto en la primera semifinal, tras marcar un tiempo de 49:02, con lo cual no pudo avanzar a la final de los 400 metros planos, que habrá de celebrarse esta misma semana en el Estadio de Atletismo de la capital paraguaya.

Hay que recordar que los tres primeros sitios de cada fase, así como los dos mejores cronómetros, fueron los que aseguraron su boleto a la final de la prueba; entre ellos destacan los líderes de cada competición: el jamaiquino Jasauna Dennis (45:73) y el trinitario Jaden Marchan (46:26).

