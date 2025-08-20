MLB: Tigers sacan las garras y Detroit completa la limpia ante los Astros

Comparta este artículo

Detroit, Estados Unidos.- Dillon Dingler coronó un rally de seis anotaciones en la primera entrada con un triple remolcador y los Detroit Tigers 'madrugaron' a los Houston Astros en ruta a una victoria de 7-2, para completar una barrida de tres encuentros el miércoles.

Más adelante, Dingler agregó un doble y anotó dos veces para que los Tigres ganaran por séptima vez en ocho juegos. En cambio, los Astros han perdido cuatro seguidos.

El veterano Charlie Morton fue el ganador

El abridor de Detroit, Charlie Morton (9-10) permitió dos carreras con tres hits y tres bases por bolas en seis entradas completas para llevarse la victoria. Framber Valdez (11-7) permitió siete carreras, igualando un récord de la temporada, en cinco entradas. Tiene marca de 0-3 en sus últimas cinco aperturas.

En ese primer inning, los Tigers anotaron cinco carreras antes de que Valdez registrara un out. Jahmai Jones y Gleyber Torres dieron la voz de ataque con bases por bolas, Andy Ibáñez conectó un sencillo productor y Spencer Torkelson puso el 2-0 con un doble.

Luego, el primer lanzamiento descontrolado de Valdez permitió que Ibáñez anotara, y después de que Riley Greene recibió una base por bolas, Valdez realizó otro lanzamiento descontrolado para permitir que Torkelson anotara la cuarta carrera.

Luego Dingler conectó un triple contra la pared del jardín central. Valdez finalmente consiguió un out cuando Wenceel Pérez conectó un rodado, pero enseguida Javier Báez conectó un sencillo productor para poner el 6-0.

Báez lo convirtió en un juego de siete carreras en el tercer episodio con otro sencillo productor. Los Astros pusieron fin a su racha de 31 entradas sin anotaciones con un jonrón de dos carreras de Mauricio Dubón en el cuarto.

Momento clave

Houston casi termina su racha sin anotaciones en la tercera entrada. Jeremy Peña abrió con un doble y tomó la tercera con un elevado de Carlos Correa al jardín derecho. Sin embargo, Morton hizo que José Altuve y Christian Walker elevaran al campocorto para poner fin a la amenaza.

