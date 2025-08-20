Pittsburgh derrota a Toronto y se queda con la serie

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- El cubano Johan Oviedo se combinó con tres lanzadores más para tirar un juego de tres imparables y apuntarse su primera victoria en MLB desde 2023, Tommy Pham produjo dos carreras con un doblete y los Pittsburgh Pirates derrotaron 2-1 a los Toronto Blue Jays para quedarse con la serie, por 2-1.

Pittsburgh venció a uno de los mejores equipos en MLB

Oviedo (1-0), en su segunda apertura desde que se sometió a una cirugía Tommy John a fines de 2023, se llevó el triunfo después de admitir par de imparables, incluido un jonrón y una carrera en cinco entradas completas, con seis ponches y una base por bolas. Su última victoria llegó con seis entradas en blanco en una victoria por 8-6 contra los Cachorros el 21 de septiembre de 2023.

Kyle Nicolas lanzó dos entradas de un imparable, Issac Mattson retiró la octava entrada y Dennis Santana se apuntó su salvamento nueve, al sacar el noveno inning con un ponche.

Chris Bassitt (11-7), quien ponchó a 10 rivales, fue el derrotado, al recibir seis imparables y par de anotaciones en cinco y dos tercios de labor, con dos bases por bolas.

Toronto, primero en el Este de la Liga Americana, perdió dos de tres ante Pittsburgh, último en la División Central de la Liga Nacional. Los Piratas tienen marca de 23-27 en 50 juegos, el máximo de las Grandes Ligas, decidido por una sola carrera.

Los Blue Jays pegaron primero en el juego, cuando George Springer le ganó el duelo a Oviedo, quien realizó nueve lanzamientos y al décimo que tiró, el cañonero de Toronto se lo depositó a las gradas del jardín izquierdo para su jonrón 21.

Springer inauguró la pizarra en la primera entrada

Pero los Pirates respondieron de inmediato con doblete remolcador de dos anotaciones de Tommy Pham en la mitad inferior. Bryan Reynolds conectó un doble con dos outs, Spencer Horwitz recibió base por bolas y Pham envió al plato con una línea justo dentro de la línea del jardín izquierdo.

Momento clave

Bo Bichette abrió el cuarto inning con un doble, pero Oviedo lo mantuvo en segunda al ponchar al mexicano Alejandro Kirk; luego obligó a Daulton Varsho a elevar a los jardines y salió del atolladero con otro ponche a Nathan Lukes tirándole.

Fuente: Tribuna del Yaqui