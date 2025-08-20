Schwarber se coloca líder de cuadrangulares en la Nacional; Phillies arrasan con Mariners

Comparta este artículo

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies lograron la victoria contra los Seattle Mariners con un marcador de 11 carreras contra 2; Kyle Schwarber tuvo una jornada muy productiva, pues produjo cinco carreras y conectó un cuadrangular, lo que lo reafirma en la cima de ambos departamentos de la Liga Nacional y lo consolida como el favorito para alcanzar el MVP, sobre su más cercano competidor, Shohei Ohtani.

Jesús Luzardo fue el ganador del encuentro y lanzó una joya desde la loma de responsabilidades, ya que logró maniatar a la ofensiva marinera a solo tres imparables en las seis entradas de actuación; permitió un cuadrangular y ponchó a 12 rivales, lo que representa que cuatro de las seis entradas que lanzó, las retiró con solamente ponches consecutivos. Cabe destacar que Carl Raleigh, líder absoluto en vuelacercas de MLB, se fue de 4-0 con tres chocolates.

Julio Rodríguez comenzó el encuentro conectando su cuadrangular 25 de la campaña, pero la ventaja les duró muy poco a los de Seattle; Trea Turner abrió con batazo de tres estaciones el cierre de la primera y fue enviado a home con un elevado de sacrificio por parte de Schwarber. Bryson Stott se trajo la de la diferencia en la segunda baja, con un doble.

En el cuarto rollo, Max Kepler conectó un cuadrangular solitario, abriendo más la diferencia en el marcador. En la séptima alta, Eugenio Suárez se sacudió el mal momento que estaba pasando y conectó un cuadrangular con las bases limpias y, en el cierre de la misma, Bryson Stott y Trea Turner pusieron el marcador en cinco carreras contra dos con par de imparables.

En el cierre de la octava, Schwarber conectó su cuadrangular 45 del año, poniendo tierra de por medio, la cual sentenció el resultado final del encuentro; Kyle se está enfrentando a la que pinta para establecerse como la mejor campaña en su carrera de 11 años por Grandes Ligas.

Con 109 impulsadas al momento, superó su mejor marca, establecida en las temporadas 2023 y 2024, con 104, además de contar con 45 cuadrangulares con más de un mes pendiente por jugar, por lo que se pronostica que supere su mejor año, el cual fue en el 2023 con 47 vuelacercas; por si faltara algo, está a nada de superar su marca de más imparables y más dobles en una campaña, redondeando su gran año.

Fuente: Tribuna del Yaqui