¡Se acabó! Revelan fecha para el último combate en la carrera de John Cena en WWE

Ciudad de México.- Llegó la hora del adiós para el luchador más laureado en la historia de la World Wrestling Entertainment, pues diversos medios estadounidenses revelaron la fecha en que John Cena tendrá su último combate como superestrella de la WWE y no será en un PPV, sino que dirá adiós en un pequeño show.

Tras estar alejado de los cuadriláteros por un tiempo, regresó a la WWE durante la segunda noche de WrestleMania XL en el 2024, ayudando a Cody Rhodes a vencer a Roman Reigns; tras aparecer para un par de luchas, el 6 de julio de ese año, durante el PPV Money in the Bank, Cena anunció que se retiraría de la lucha libre profesional para enfocarse en su vida personal y su carrera como actor.

La superestrella también anunció que estaría en todo el 2025, participando en los eventos más relevantes del calendario, y su fin sería antes de concluir el año; la tarde del 20 de agosto, la cadena informativa NBC dio a conocer que la fecha de retiro para Cena estaba pactada. Será el 13 de diciembre del 2025 en un Saturday Night’s Main Event. ¿La razón para retirarse en un evento de pocos reflectores? El luchador eligió ese evento por ser cerca de su ciudad natal, West Newbury, Estados Unidos.

Con esta pelea, se cerrará el ciclo de la superestrella más popular en la historia de la WWE; debutó en el 2001 y, de manera rápida, tuvo un crecimiento exponencial. Se convirtió en la cara de la compañía en sus años más exitosos y, durante su carrera de lucha libre, Cena ganó 17 campeonatos mundiales de WWE, convirtiéndose así en el luchador con más campeonatos, superando el récord de Ric Flair. De igual manera, ganó un par de veces el Royal Rumble, el Campeonato Mundial de Parejas y el Campeonato de los Estados Unidos.

Paralelo a su carrera como deportista, lanzó un disco de rap, entrando a las listas de éxitos Billboard; comenzó a desempeñar su rol de actor, protagonizando películas de acción, como 'The Marine' en 2006 y '12 Rounds', ambas producidas por WWE; también formó parte de la saga 'Fast and Furious' y 'The Suicide Squad', además de protagonizar una serie de DC Comics.

