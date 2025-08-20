Se le acaban las opciones a 'Checo' Pérez; experimentado piloto habría firmado con Cadillac F1

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Previo al parón de verano en el calendario de la Fórmula 1, diversos medios aseguraron que el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez tenía su contrato firmado con la escudería naciente de Cadillac F1 Team y el mismo sería anunciado durante los días posteriores al Gran Premio de Hungría, del cual han transcurrido más de dos semanas; ahora, un portal especializado aseguró que el equipo norteamericano se declinó por otro piloto, el cual cuenta con amplia experiencia dentro de la categoría, por lo que se piensa que el regreso del tapatío a la F1 podría estar en riesgo.

El medio deportivo RacingNews365, el cual se especializa en todo lo relacionado con la categoría reina del automovilismo, aseguró que la escudería Cadillac F1 Team ya cuenta con su primer piloto, pero no se trata del mexicano; el diario anunció que el piloto finlandés Valtteri Bottas fue elegido para ser el primer conductor oficial en la historia del equipo. Graeme Lowdon, actual director de Cadillac, tiene relación cercana con Botas, por lo que es muy probable que la información sea oficial.

De igual manera, el medio húngaro Formula.hu confirmó lo publicado por el portal inglés y también aseguró que el equipo planea comenzar las pruebas en pista, por lo que el finlandés será anunciado muy pronto; según lo publicado, el anuncio oficial se realizará previo al reinicio del calendario de la F1, el cual vuelve a la acción el domingo 31 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.

Las intenciones de Cadillac son tener varias sesiones de entrenamiento TPC (Pruebas de autos anteriores), motivo por el cual anunciarán la llegada de Valtteri para que se integre lo antes posible a la escudería; también indicaron que usarán el monoplaza presentado por Ferrari en el 2022 y comenzarán a practicar los pit stops, además de comunicación entre ingenieros y pilotos en tiempo real, en condiciones de carrera.

El portal que tiene su origen en Hungría aseguró que, a pesar de las intenciones expresadas por los directivos de Cadillac por contar con un piloto experimentado y otro más joven, Sergio 'Checo' Pérez sigue siendo el favorito para ocupar el otro espacio dentro del garage y no solo eso, sino que también le darán preferencia y comenzará la temporada siendo el conductor principal de la escudería.

Fuente: Tribuna del Yaqui