"Sería más atractivo"; Rob Manfred habló sobre la posibilidad de una expansión en MLB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, habló sobre la posibilidad de una expansión de MLB para los próximos años; el problema de esa acción no solo es encontrar las ciudades que albergarán los nuevos equipos para la gran carpa, sino que también se tiene que evaluar qué ajustes en las divisiones se tendrán que realizar para darle cabida a las nuevas novenas.

Durante el Cásico de Ligas Pequeñas 2025 en Williamspot, Estados Unidos, el mandamás de la MLB destacó que la idea de una expansión no solo será una gran oportunidad para establecerse en grandes urbes del país que aún no cuenten con un equipo deportivo profesional, sino que será también una ocasión ideal para reestructurar ambas ligas y sus divisiones.

Creo que si nos expandimos, tendremos la oportunidad de realinearnos geográficamente. Creo que podríamos ahorrarles mucho a nuestros jugadores en viajes y nuestro formato de postemporada sería aún más atractivo para entidades, ya que estaríamos jugando desde el Este y desde el Oeste".

También destacó que el potencial reacomodo servirá para mejorar los horarios de los juegos, pues en la actualidad se dificulta mucho acoplar los enfrentamientos en playoffs por las grandes diferencias en los usos horarios de los diferentes sectores de Estados Unidos. "Ese horario de las 10, que es un problema para nosotros, a veces se convierte en una verdadera oportunidad para nuestra audiencia de la Costa Oeste".

La última ocasión que hubo una expansión en la MLB fue en 1998, cuando se crearon los Tampa Bay Devil Rays y los Arizona Diamondbacks, hace casi 30 años. Se les otorgó a ambas ciudades, pues las entidades a las que pertenecen albergan los campos de entrenamiento durante la pretemporada de Grandes Ligas.

Desde el 2017 comenzaron los rumores de una nueva expansión, los cuales confirmó el periodista del medio Baseball America, Tracy Ringolsby; el mismo periodista informó que un grupo de empresarios en Portland, Oregón, estaba dispuesto a invertir en la llegada de un equipo profesional. La otra ciudad que había mostrado interés por adquirir un cupo en MLB fue Las Vegas, pero los Oakland Athletics anunciaron la mudanza de su franquicia a la ciudad, por lo que se especula que Charlotte pueda ser la sede de un nuevo equipo.

Fox presentó una propuesta para el reacomodo de las ligas y la creación de nuevas divisiones

Fuente: Tribuna del Yaqui