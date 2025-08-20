Shohei Ohtani regresa a lanzar; buscará su primera victoria del año en contra de los Rockies

Comparta este artículo

Denver, Estados Unidos.- Shohei Ohtani volverá a lanzar, mientras sigue su proceso de recuperación después de la operación recibida en su brazo de lanzar; se enfrentará a la peor novena en la actualidad de MLB. Los Colorado Rockies serán el primer rival contra quien aspire a la victoria tras otras aperturas de pocas entradas lanzadas.

La gerencia del equipo californiano ha decidido llevar poco a poco el proceso de recuperación; aunque lo normal es que, cuando un jugador se está recuperando de una lesión, sea enviado a ligas menores, con Ohtani fue diferente, ya que el mismo jugador pidió quedarse con el equipo grande para rehabilitarse, además de que los Dodgers no podían permitirse perder lo que aporta con el bat por un par de meses.

La primera ocasión que saltó al terreno de juego con faceta de lanzador para Los Ángeles fue en el encuentro que tuvieron en contra de San Diego Padres, el 16 de julio en el Dodger Stadium, tras casi dos años sin lanzar en un juego oficial; ese día lanzó 28 lanzamientos, 16 de ellos en la zona de strike y con rectas de hasta 102 millas por hora.

En total, durante esta temporada, ha lanzado 23.1 entradas en 9 juegos en los que ha sido abridor; ha permitido solo nueve imparables, dos de ellos cuadrangulares y nueve carreras producidas, con un promedio de 1.38 ponches por entrada lanzada. En su aparición del día 30 de julio, en contra de los Cincinnati Reds, fue retirado del encuentro tras lanzar seis lanzamientos fuera de la zona de strikes de manera consecutiva.

Su última apertura data del 13 de agosto, en contra de Los Angeles Angels; ese día lanzó 4.1 entradas, su trabajo más prolongado de la temporada, además de ponchar a siete rivales y permitir cinco imparables y cuatro carreras limpias. A pesar de la mala salida, 'Sho-Time' fue respaldado por la ofensiva de los Dodgers, por lo cual permanece sin decisión en los juegos lanzados.

Shohei Ohtani buscará rebasar la aduana de las cinco entradas en su encuentro contra los Rockies, pues en el papel, ante un line-up tan débil, debe tener unas entradas en las cuales tenga que usar menos lanzamientos, logrando pasar las cinco reglamentarias y aspirar a su primera victoria con la franela de los Dodgers.

