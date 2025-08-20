Sigue la preparación para el Mundial 2026; México se enfrentará a Paraguay en Monterrey

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al no estar disputando los encuentros de la clasificación para el Mundial 2026, la Selección Mexicana sigue en búsqueda de partidos amistosos como parte de la preparación previa a la justa mundialista; los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a la Selección de Paraguay en el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey.

Hace unas semanas, se anunció que México recibiría a Uruguay en el Territorio Santos Modelo, como parte de la fecha FIFA de noviembre; ahora, Gibran Aguirre, el periodista de TUDN que adelantó la noticia del encuentro en la casa del Santos Laguna, señaló que el 'Tricolor' ya cuenta con su segundo compromiso para noviembre.

Según informó en el programa 'Tricolor al día', que en un par de días se hará el anuncio oficial del tercer encuentro en este cierre de año de la Selección en tierras aztecas. Aunque aún se analizan las opciones, todo parece indicar que el 'Gigante de Acero', la casa de Rayados, será el inmueble elegido para ser la casa del conjunto mexicano durante la fecha FIFA de ese mes.

Esto también le servirá a la organización de Rayados, pues serán pequeñas muestras de lo que recibirán durante el Mundial 2026, pues el Estadio BBVA será una de las tres sedes en territorio mexicano, albergando tres partidos de fase regular y uno de eliminación directa, además de un compromiso, aún por definir fecha y equipos, del repechaje previo a la justa mundialista.

Este partido contra Paraguay se sumará a los otros ya anunciados para antes de fin de año; el 6 de septiembre, México se enfrentará a Japón en el Oakland Coliseum. Los dirigidos por Javier Aguirre tendrán su siguiente compromiso el 9 del mismo mes, en contra de Corea del Sur, en el Geodis Park de Nashville, Estados Unidos, y su tercer encuentro programado en tierras estadounidenses será en contra de Colombia en el AT&T Park de Arlington.

Su primer partido de regreso a México será el 14 de octubre, cuando se midan ante Ecuador en el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara, la cual también formará parte de la Copa del Mundo 2026, y su compromiso restante es contra Uruguay el 15 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui