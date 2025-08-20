Suárez consume otro fracaso de Tigres: Inter de Miami avanza a las semifinales de la Leagues Cup

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Inter de Miami saltó a la cancha este miércoles 20 de agosto para enfrentar a los Tigres, sin su mejor hombre, Lionel Messi, pero tras la ausencia del argentino, Luis Suárez fue quien se vistió de héroe y comandó la victoria de su equipo 2-1.

Los 'felinos' tenían la gran oportunidad de dar un golpe de autoridad y dar la cara por la Liga MX, en la Leagues Cup, pero dos errores puntuales de Javier Aquino sellaron otro fracaso para el conjunto norteño, que sigue sin poder dar el salto en una competencia internacional.

Acciones

El juego no decepcionó, con las dos escuadras buscando la victoria, pero el primer momento clave de la noche llegó a favor de los de la MLS al 20', cuando una mano de Aquino dentro del área fue sancionada como penal. Luis Suárez aprovechó la pena máxima e hizo el 1-0.

Lo que restó del primer tiempo fue todo para Tigres, pero no pudo igualar las acciones, dejando a Guido Pizarro con la tarea de motivar a sus jugadores para la segunda mitad de esta ronda de eliminación directa.

Tras la pausa, Tigres logró reaccionar en la segunda mitad. Al minuto 67, la contratación estrella del futbol mexicano, Ángel Correa, apareció; aprovechó una jugada a velocidad entre dos jugadores del Inter y definió frente al arco para marcar el empate momentáneo.

Inclusive ya con la igualada, los de Nuevo León lucían mejor en el terreno de juego, sin embargo, la polémica volvió a aparecer en el cierre del partido con otra mano de Javier Aquino que fue señalada como penal al 89', y nuevamente Suárez no perdonó y se encargó de darle a su equipo el pase a las semifinales.

El equipo de la Liga MX llegó al duelo con grandes expectativas, pues es una de las escuadras que tiene mejor plantilla en todo el continente, pero una vez más se quedó con las manos vacías al ser superado en la cancha y consumar otro episodio gris.

Mientras que el conjunto de Miami pudo demostrar que, sin su estrella en la cancha, puede ser uno de los clubes favoritos para volver a levantar la Leagues Cup y obtener su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Fuente: Tribuna del Yaqui